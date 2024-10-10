...

Antusiasme Warga Kapuk Sambut Ridwan Kamil

MPI, Jurnalis · Kamis 10 Oktober 2024 22:55 WIB
Antusiasme warga Kapuk sambut Ridwan Kamil.
Melihat antusiasme warga yang membuncah kawasan Jakarta Barat, Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil spontan blusukan ke Pasar Darurat Kapuk pada Kamis 10 Oktober.  Menyusuri gang-gang sempit di kawasan hunian padat daerah Kapuk, gubernur Jawa Barat periode 2018-2023 tersebut disambut riuh-rendah warga yang mengajak selfie. Melihat penerimaan warga yang luar biasa, Ridwan Kamil melanjutkan blusukannya ke pasar darurat, bertegur sapa dan menyapa seluruh pedagang di situ.
 
Melihat langsung keramahan Kang Emil, beberapa warga bahkan meminta untuk bisa memeluk calon pemimpin Jakarta tersebut.
 
"Pak Ridwan Kamil, bapak sehat-sehat ya. Bapak harus jadi Gubernur ya pak! Ijin, saya mau peluk Bapak, mudah-mudahan anak saya jadi seperti Bapak,” ucap seorang ibu.
 
Usai melakukan blusukan, Ridwan Kamil menyambangi lokasi acara syukuran anggota DPRD Jakarta dari Partai Demokrat Nur Afni Sajim. Ia bersama beberapa relawan warga sekitar Kapuk Muara, Jakarta Barat, melakukan deklarasi dukungan terhadap pasangan Ridwan Kamil dan Suswono (RIDO). 

(MPI)

