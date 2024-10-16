Model memperagakan busana batik disela-sela konferensi pers Tutur Batik: Jejak Artistik Para Penjaga Tradisi Batik Jawa Barat di Galeri Indonesia Kaya, Jakarta, Selasa (15/10/2024). Dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional, Yayasan Batik Jawa Barat (YBJB) yang didukung Bakti Budaya Djarum Foundation, Kemendikbud dan Komisi X DPR RI menggelar kegiatan Tutur Batik: Jejak Artistik Para Penjaga Tradisi Batik Jawa Barat serta menghadirkan film dokumenter yang mengangkat kekayaan warna dalam setiap karya batik dari Jawa Barat.

(Heru Haryono)