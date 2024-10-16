Berikut hitung-hitungan Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 usai kalah 1-2 dari China, Setelah melalui empat pertandingan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia tertahan di posisi lima dengan Koleksi tiga angka.

Namun, jika melihat fakta yang ada, peluang Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka. Timnas Indonesia saat ini hanya terpaut dua angka dari Australia yang menempati posisi dua, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir menilai Timnas Indonesia butuh 15 poin untuk lolos ke Piala Dunia 2026 sebagai runner-up Grup C. Berhubung Timnas Indonesia sudah mengemas tiga angka, itu berarti skuad Garuda membutuhkan 12 poin tambahan dari enam laga tersisa.

Secara realistis, tambahan sembilan angka bisa dimaksimalkan Timnas Indonesia saat menjamu Arab Saudi pada matchday keenam (19 November 2024), Bahrain di matchday delapan (25 Maret 2025) dan China di matchday sembilan (5 Juni 2025).

Sementara itu, tiga poin sisanya bisa didapatkan saat Timnas Indonesia menjamu Jepang di matchday kelima (15 November 2024), tandang ke markas Australia di matchday ketujuh (20 Maret 2025) dan ketika main di markas Jepang pada matchday pamungkas (10 Juni 2025).

(Dokumentasi PSSI)