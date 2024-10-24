...

Kejagung Tangkap 3 Hakim Pemberi Vonis Bebas Gregorius Ronald Tannur

Asprilla Dwi Adha/Antara Foto, Jurnalis · Kamis 24 Oktober 2024 00:21 WIB
Kejaksaan Agung melakukan OTT tiga hakim dari Pengadilan Negeri Surabaya yakni Heru Hanindyo, Erintuah Damanik, Mangapul.
A A A

Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Abdul Qohar (kedua kiri) bersama Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar (kiri) menyampaikan keterangan pers terkait operasi tangkap tangan (OTT) tiga hakim PN Surabaya di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (23/10/2024). Kejaksaan Agung melakukan OTT tiga hakim dari Pengadilan Negeri Surabaya yakni Heru Hanindyo, Erintuah Damanik, Mangapul dan seorang pengacara sebagai pihak penyuap bernama Lisa Rahman terkait dugaan suap dalam vonis bebas yang diberikan kepada Gregorius Ronald Tannur. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/aww.

(Asprilla Dwi Adha/Antara Foto)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Macet Horor di Simpang Mampang - Tendean: Mobil dan Motor Terjebak Genangan Air

Macet Horor di Simpang Mampang - Tendean: Mobil dan Motor Terjebak Genangan Air

Potret Kemacetan Lalu Lintas Usai Hujan Deras Guyur Jakarta

Potret Kemacetan Lalu Lintas Usai Hujan Deras Guyur Jakarta

Banjir Lumpuhkan Jalan Tendean, Warga Rela Basah Kuyup Dorong Kendaraan

Banjir Lumpuhkan Jalan Tendean, Warga Rela Basah Kuyup Dorong Kendaraan

Kreator Lokal Bersinergi Bantu UMKM Perluas Pasar Digital

Kreator Lokal Bersinergi Bantu UMKM Perluas Pasar Digital

Digitalisasi dan Efisiensi Dongkrak Laba bank bjb ke Rp1,37 Triliun

Digitalisasi dan Efisiensi Dongkrak Laba bank bjb ke Rp1,37 Triliun

Jika Dulu Pemuda Bersumpah untuk Bersatu, Kini Pemuda PNM Bersumpah untuk Memberdayakan

Jika Dulu Pemuda Bersumpah untuk Bersatu, Kini Pemuda PNM Bersumpah untuk Memberdayakan

Panja DPR dan Pemerintah Sepakati Biaya Haji 2026 Sebesar Rp87,4 Juta

Panja DPR dan Pemerintah Sepakati Biaya Haji 2026 Sebesar Rp87,4 Juta

Kongres III PROJO Digelar 1 - 2 November, Hadirkan Jokowi, Prabowo, dan Gibran

Kongres III PROJO Digelar 1 - 2 November, Hadirkan Jokowi, Prabowo, dan Gibran

Cari Berita Lain Di Sini