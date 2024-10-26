...

OJK Gelar Pertemuan Tahunan Perbankan Syariah di Aceh

Khalis Surry/ANTARA FOTO, Jurnalis · Sabtu 26 Oktober 2024 21:36 WIB
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae kiri menyerahkan buku Pedoman Produk Perbankan Syariah kepada Pj Gubernur Aceh Safrizal.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae tengah didampingi Pj Gubernur Aceh Safrizal kiri dan Deputi Komisioner Pengawas Bank Pemerintah dan Syariah OJK Defri Andri.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae (kiri) menyerahkan buku Pedoman Produk Perbankan Syariah kepada Pj Gubernur Aceh Safrizal (kanan) dalam acara Pertemuan Tahunan Perbankan Syariah 2024 di Banda Aceh, Aceh, Jumat (25/10/2024). Pertemuan tahunan yang digelar OJK tersebut mengangkat tema "Akselerasi Pengembangan Perbankan Syariah Membangun Negeri" untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar industri perbankan syariah, regulator dan unsur terkait lainnya dalam rangka pengembangan ekonomi keuangan syariah baik di nasional maupun internasional. ANTARA FOTO/Khalis Surry/wpa.

(Khalis Surry/ANTARA FOTO)

