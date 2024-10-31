...

Kru TV One Alami Kecelakaan Maut saat Akan Jalani Tugas Peliputan Investigasi

Harviyan Perdana Putra/ANTARA FOTO, Jurnalis · Kamis 31 Oktober 2024 15:07 WIB
Petugas gerbang exit Tol Bojong menunjukkan kondisi barang bukti mobil wartawan TV One yang mengalami kecelakaan.
Petugas gerbang exit Tol Bojong menunjukkan kondisi barang bukti mobil wartawan TV One yang mengalami kecelakaan di Gerbang Exit Tol Bojong, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Kamis (31/10/2024). Mobil yang membawa kru TV One itu mengalami kecelakaan di ruas Tol Pemalang-Batang KM 315 A yang menyebabkan 5 korban dengan tiga diantaranya meninggal dunia akibat tertabrak oleh truk box dari arah belakang saat mobil berhenti di bahu jalan.

 

Korban dalam kecelakaan ini, meninggal dunia atas nama Sunardi (pengemudi), Marwan (jurnalis Tv One), Alwan Syahmidi (jurnalis Tv One); korban luka atas nama Felicia Amelinda Deqi Priatna (jurnalis Tv One) dan Geigy Yudhistira (jurnalis Tv One).

 

Kecelakaan maut tersebut terjadi ketika kru produksi progam investigasi Fakta sedang dalam perjalanan untuk meliput ke Gresik.

 

“Sebelumnya kami sempat mampir untuk sholat subuh di rest area, kemudian kami melanjutkan perjalanan. Ketika diperjalanan kaca depan mobil agak kotor dan harus dibersihkan manual, kami akhirnya berhenti di bahu jalan. Saat itu itu tiba-tiba kami ditabrak dari belakang.” Kata Felicia, jurnalis Tv One korban kecelakaan.

 

ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra/foc.

(Harviyan Perdana Putra/ANTARA FOTO)

