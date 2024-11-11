...

Potret Terkini Erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Flores Timur

Antara Foto, Jurnalis · Senin 11 November 2024 09:22 WIB
FLORES TIMUR - Kolom asap keluar dari kawah Gunung Lewotobi Laki-laki tampak dari Desa Lewolaga di Titehena, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Senin (11/11/2024). 
 
Hingga sepekan setelah erupsi besar yang menewaskan 10 warga, Gunung Lewotobi Laki-laki hingga masih terpantau mengalami erupsi dan mengeluarkan lava pijar serta kolom letusan setinggi sekitar 1.000 meter di atas puncak. 
 
ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/foc.

(Antara Foto)

