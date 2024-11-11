...

Warga Meruyung Depok Gelar Aksi Demo, Kompak Tolak TPS Liar di Permukiman

Isra Triansyah, Jurnalis · Senin 11 November 2024 10:37 WIB
Warga RW 12, Kelurahan Meruyung, Limo, Kota Depok, menggelar aksi demo menolak keberadaan tempat pembuangan sampah TPS liar di permukiman warga, Minggu 10 11 2024 .
Warga RW 12, Kelurahan Meruyung, Limo, Kota Depok, mengelas pintu gerbang tempat pembuangan sampah TPS liar di permukiman warga, Minggu 10 11 2024 .
DEPOK - Warga RW 12, Kelurahan Meruyung, Limo, Kota Depok, menggelar aksi demo menolak keberadaan tempat pembuangan sampah (TPS) liar di permukiman warga, Minggu (10/11/2024). Dengan membawa sejumlah spanduk dan poster bertuliskan penolakan, warga berjalan kaki menuju lokasi TPS.
 
Mereka meminta pengelola dan pengepul sampah untuk angkat kaki dari TPS. Aksi unjuk rasa tersebut sempat diwarnai ketegangan setelah sejumlah pengelola TPS berusaha mengadang pendemo. Ketegangan dapat diredam oleh petugas kepolisian dan Satpol PP. 
 
Ketua RW 09 Wahyu mengatakan penolakan warga tersebut lantaran TPS liar yang baru beroperasi selama tiga bulan tersebut, kerap mengeluarkan aroma tidak sedap. Apalagi sering ada aktivitas pembakaran sampah yang mengganggu kesehatan warga terutama bagi anak-anak dan balita. 
 
Warga juga menyegel dengan cara memportal akses masuk TPS agar tak ada lagi aktivitas pengantaran sampah oleh mobil-mobil pengangkut sampah.
 
