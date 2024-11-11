...

Presiden Prabowo Subianto Hadiri Forum Bisnis Indonesia-Tiongkok di Beijing

MPI, Jurnalis · Senin 11 November 2024 14:55 WIB
Presiden Republik Indonesia RI Prabowo Subianto, didampingi Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia versi Munaslub Anindya Bakrie dan Ketua Kadin Indonesia Komite Tiongkok KIKT Boy Garibaldi Thohir berfoto bersama usai menghadiri Forum Bisnis Indonesia-Tiongkok di Beijing, Tiongkok, Minggu 10 11 2024 .
Presiden Republik Indonesia RI Prabowo Subianto, didampingi Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia versi Munaslub Anindya Bakrie dan Ketua Kadin Indonesia Komite Tiongkok KIKT Boy Garibaldi Thohir berfoto bersama usai menghadiri Forum Bisnis Indonesia-Tiongkok di Beijing, Tiongkok, Minggu 10 11 2024 .
Presiden Republik Indonesia RI Prabowo Subianto, didampingi Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia versi Munaslub Anindya Bakrie dan Ketua Kadin Indonesia Komite Tiongkok KIKT Boy Garibaldi Thohir berfoto bersama usai menghadiri Forum Bisnis Indonesia-Tiongkok di Beijing, Tiongkok, Minggu 10 11 2024 .
Dalam kesempatan tesebut Presiden mengatakan, kolaborasi Indonesia dan Tiongkok akan menjadi faktor untuk menstabilkan dan meningkatkan suasana kerja sama regional.
A A A
BEIJING - Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto, didampingi Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia versi Munaslub Anindya Bakrie dan Ketua Kadin Indonesia Komite Tiongkok (KIKT) Boy Garibaldi Thohir berfoto bersama usai menghadiri Forum Bisnis Indonesia-Tiongkok di Beijing, Tiongkok, Minggu (10/11/2024).
 
Dalam kesempatan tesebut Presiden mengatakan, kolaborasi Indonesia dan Tiongkok akan menjadi faktor untuk menstabilkan dan meningkatkan suasana kerja sama regional.

(MPI)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

BMKG Waspadai Potensi Cuaca Ekstrem di Sejumlah Wilayah Indonesia

BMKG Waspadai Potensi Cuaca Ekstrem di Sejumlah Wilayah Indonesia

IHSG Anjlok ke 8.361,92, Investor Waspadai Tekanan Pasar

IHSG Anjlok ke 8.361,92, Investor Waspadai Tekanan Pasar

Banjir Rendam 13 RT di Jakarta Selatan, Polisi Sigap Evakuasi Warga

Banjir Rendam 13 RT di Jakarta Selatan, Polisi Sigap Evakuasi Warga

Paripurna DPR Setujui Perubahan KUHAP Menjadi Undang-Undang

Paripurna DPR Setujui Perubahan KUHAP Menjadi Undang-Undang

Konferensi Pers Jelang Musikal Perahu Kertas

Konferensi Pers Jelang Musikal Perahu Kertas

Festival STEM Jadi Ruang Kolaborasi untuk Cetak Generasi Inovator Muda

Festival STEM Jadi Ruang Kolaborasi untuk Cetak Generasi Inovator Muda

World Pasta Day 2025, San Remo dan Weyoco Dorong Kreativitas Kuliner Anak

World Pasta Day 2025, San Remo dan Weyoco Dorong Kreativitas Kuliner Anak

Awal Pekan, IHSG Kembali Menghijau

Awal Pekan, IHSG Kembali Menghijau

Cari Berita Lain Di Sini