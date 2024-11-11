BEIJING - Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto, didampingi Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia versi Munaslub Anindya Bakrie dan Ketua Kadin Indonesia Komite Tiongkok (KIKT) Boy Garibaldi Thohir berfoto bersama usai menghadiri Forum Bisnis Indonesia-Tiongkok di Beijing, Tiongkok, Minggu (10/11/2024).

Dalam kesempatan tesebut Presiden mengatakan, kolaborasi Indonesia dan Tiongkok akan menjadi faktor untuk menstabilkan dan meningkatkan suasana kerja sama regional.

(MPI)