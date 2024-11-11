...

Presiden Fokus Bangun IKN jadi Pusat Pemerintahan Politik

Antara Foto, Jurnalis · Senin 11 November 2024 15:04 WIB
Pekerja berjalan di depan Istana Negara di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan KIPP di Ibu Kota Nusantara IKN , Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin 11 11 2024 .
Suasana pembangunan gedung di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan KIPP di Ibu Kota Nusantara IKN , Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin 11 11 2024 .
Pekerja membersihkan ornamen taman di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan KIPP di Ibu Kota Nusantara IKN , Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin 11 11 2024 .
Sejumlah pekerja menyelesaikan pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan KIPP di Ibu Kota Nusantara IKN , Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin 11 11 2024 .
PENAJAM PASER UTARA - Pekerja berjalan di depan Istana Negara di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (11/11/2024). 
 
Presiden Prabowo Subianto akan memfokuskan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi pusat pemerintahan politik untuk kegiatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam periode empat hingga lima tahun ke depan. 
 
ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/nym.

(Antara Foto)

