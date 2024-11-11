JAKARTA - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo didampingi Irwasum Polri Komjen Pol Ahmad Dofiri dan Kabareskrim Komjen Pol Wahyu Widada serta jajaran mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2024).

Rapat kerja tersebut beragendakan pembahasan realisasi anggaran dan capaian kinerja tahun 2024 serta realisasi dan target capaian Polri tahun 2025.

ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc.

(Antara Foto)