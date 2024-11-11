...

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Ikuti Raker dengan Komisi III DPR

Antara Foto, Jurnalis · Senin 11 November 2024 15:20 WIB
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo didampingi Irwasum Polri Komjen Pol Ahmad Dofiri dan Kabareskrim Komjen Pol Wahyu Widada serta jajaran mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 11 11 2024 .
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo didampingi Irwasum Polri Komjen Pol Ahmad Dofiri dan Kabareskrim Komjen Pol Wahyu Widada serta jajaran mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 11 11 2024 .
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo didampingi Irwasum Polri Komjen Pol Ahmad Dofiri dan Kabareskrim Komjen Pol Wahyu Widada serta jajaran mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 11 11 2024 .
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo didampingi Irwasum Polri Komjen Pol Ahmad Dofiri dan Kabareskrim Komjen Pol Wahyu Widada serta jajaran mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 11 11 2024 .
A A A
JAKARTA - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo didampingi Irwasum Polri Komjen Pol Ahmad Dofiri dan Kabareskrim Komjen Pol Wahyu Widada serta jajaran mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2024). 
 
Rapat kerja tersebut beragendakan pembahasan realisasi anggaran dan capaian kinerja tahun 2024 serta realisasi dan target capaian Polri tahun 2025. 
 
ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc.

(Antara Foto)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

BMKG Waspadai Potensi Cuaca Ekstrem di Sejumlah Wilayah Indonesia

BMKG Waspadai Potensi Cuaca Ekstrem di Sejumlah Wilayah Indonesia

IHSG Anjlok ke 8.361,92, Investor Waspadai Tekanan Pasar

IHSG Anjlok ke 8.361,92, Investor Waspadai Tekanan Pasar

Banjir Rendam 13 RT di Jakarta Selatan, Polisi Sigap Evakuasi Warga

Banjir Rendam 13 RT di Jakarta Selatan, Polisi Sigap Evakuasi Warga

Paripurna DPR Setujui Perubahan KUHAP Menjadi Undang-Undang

Paripurna DPR Setujui Perubahan KUHAP Menjadi Undang-Undang

Konferensi Pers Jelang Musikal Perahu Kertas

Konferensi Pers Jelang Musikal Perahu Kertas

Festival STEM Jadi Ruang Kolaborasi untuk Cetak Generasi Inovator Muda

Festival STEM Jadi Ruang Kolaborasi untuk Cetak Generasi Inovator Muda

World Pasta Day 2025, San Remo dan Weyoco Dorong Kreativitas Kuliner Anak

World Pasta Day 2025, San Remo dan Weyoco Dorong Kreativitas Kuliner Anak

Awal Pekan, IHSG Kembali Menghijau

Awal Pekan, IHSG Kembali Menghijau

Cari Berita Lain Di Sini