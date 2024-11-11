SEMARANG - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi bersama Wakapolda Jateng Brigjen Pol Agus Suryonugroho serta jajaran menggelar konferensi pers pengungkapan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Purworejo, di Lobby Mapolda Jateng, Semarang, Jawa Tengah, Senin (11/11/2024).

Polda Jawa Tengah mengungkap kasus pelecehan seksual terhadap anak di Purworejo yang dialami oleh dua orang korban perempuan di bawah umur (kakak adik). Ditreskrimum Polda Jateng telah menetap tiga orang tersangka atas kasus yang terdiri dari dua laporan polisi tersebut.

Tiga tersangka yang ditangkap meliputi tiga laki-laki berinisial AIS (19) yang ditetapkan sebagai anak berkonflik dengan hukum atas korban DSA (15), dan PAP (15) serta FMR (14) atas korban KSH (17).

(Ahmad Antoni)