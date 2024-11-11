GIANYAR - Pekerja menggunakan alat berat menyelesaikan pembangunan Bendungan Sidan di Gianyar, Bali, Senin (11/11/2024).

Bendungan yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum di perbatasan Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar tersebut memiliki kapasitas 5,8 juta meter kubik dengan luas genangan 39 hektare yang menghabiskan anggaran Rp1,5 triliun dan ditargetkan selesai pada akhir bulan November 2024.

ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo/nym.

(Antara Foto)