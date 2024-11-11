...

Dihuni 13 Orang, Menteri PKP Maruarar Sirait Beri Perhatian Khusus pada Rumah Nenek Hasna

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Senin 11 November 2024 21:49 WIB
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Maruarar Sirait menyambangi rumah nenek Hasna di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Senin 11 11 2024 .
JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyambangi rumah nenek Hasna di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2024). 
 
Maruarar memberikan perhatian khusus kepada nenek Hasna yang tinggal di rumah berukuran 2×3 meter bersama 13 anggota keluarga dengan membeli rumah di samping rumah nenek Hasna untuk diperluas agar layak untuk ditinggali.
 
Sebelumnya Maruarar Sirait memberikan bantuan kepada nenek Hasna berupa tempat tinggal layak yang disewa selama enam bulan dengan fasilitas lengkap.

(Arif Julianto/okezone)

