JAKARTA - Sejumlah pemain timnas Jepang menjalani latihan perdana di Lapangan A, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2024).

Dalam latihan perdana ini skuad timnas Jepang belum lengkap, hanya terdapat enam pemain Samurai Biru yang mengikuti latihan perdana di Jakarta. Salah satunya adalah pemain kawakan yang pernah membela Inter Milan, Yuto Nagatomo (FC Tokyo). Selain itu terdapat kiper Kosei Tani (Machida Zelvia), bek Kota Takai (Kawasaki Front), Ritsu Doan (SC Freiburg), Joel Chima (Sint-Truidense V.V) dan Hiroke Sekine.

Pada latihan ini seluruh sisi Lapangan A ditutupi dengan kain hitam. Sesi latihan ini pun dikawal cukup ketat dengan adanya beberapa petugas yang berjaga.

(Aldhi Chandra Setiawan)