SITUBONDO - Angkatan Pertahanan Australia atau Australia Defence Force (ADF) bersama Prajurit Korps Marinir TNI AL menggelar Latihan Gabungan Keris Woomera 2024 di Pusat Latihan Pertempuran Marinir 5 Baluran Pantai Banongan, Situbondo, Jawa Timur, Rabu (13/11/2024).

Latihan pendaratan yang mengerahkan sejumlah tank, kapal perang, pesawat tempur, kapal pendarat, Helikopter serbu dan melibatkan sekitar 2.000 prajurit gabungan kedua negara tersebut untuk menunjukan bahwa TNI dan ADF siap bekerja sama untuk menghadapi tantangan keamanan di kawasan Indo-Pasifik.

ANTARA FOTO/Budi Candra Setya/YU

(Antara Foto)