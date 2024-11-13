...

Marinir Indonesia dan Australia Defence Force Gelar Latihan Gabungan Keris Woomera 2024

Antara Foto, Jurnalis · Rabu 13 November 2024 14:49 WIB
Angkatan Pertahanan Australia atau Australia Defence Force ADF bersiap mendaratkan tank Abrams pada Operasi Pendaratan Amfibi pada Latihan Gabungan Keris Woomera 2024 di Pusat Latihan Pertempuran Marinir 5 Baluran Pantai Banongan, Situbondo, Jawa Timur, Rabu 13 11 2024 .
Prajurit Korps Marinir TNI AL bersama Angkatan Pertahanan Australia atau Australia Defence Force ADF melaksanakan Operasi Pendaratan Amfibi menggunakan perahu karet pada Latihan Gabungan Keris Woomera 2024 di Pusat Latihan Pertempuran Marinir 5 Baluran Pantai Banongan, Situbondo, Jawa Timur, Rabu 13 11 2024 .
Prajurit Korps Marinir TNI AL bersama Angkatan Pertahanan Australia atau Australia Defence Force ADF melaksanakan Operasi Pendaratan Amfibi dengan dukungan berbagai alutsista pada Latihan Gabungan Keris Woomera 2024 di Pusat Latihan Pertempuran Marinir 5 Baluran Pantai Banongan, Situbondo, Jawa Timur, Rabu 13 11 2024 .
Angkatan Pertahanan Australia atau Australia Defence Force ADF berkamuflase untuk mengintai keamanan pada Operasi Pendaratan Amfibi Latihan Gabungan Keris Woomera 2024 di Pusat Latihan Pertempuran Marinir 5 Baluran Pantai Banongan, Situbondo, Jawa Timur, Rabu 13 11 2024 .
Prajurit Korps Marinir TNI AL bersama Angkatan Pertahanan Australia atau Australia Defence Force ADF melaksanakan Operasi Pendaratan pada Latihan Gabungan Keris Woomera 2024 di Pusat Latihan Pertempuran Marinir 5 Baluran Pantai Banongan, Situbondo, Jawa Timur, Rabu 13 11 2024 .
Prajurit Korps Marinir TNI AL bersama Angkatan Pertahanan Australia atau Australia Defence Force ADF melaksanakan Operasi Pendaratan Amfibi pada Latihan Gabungan Keris Woomera 2024 di Pusat Latihan Pertempuran Marinir 5 Baluran Pantai Banongan, Situbondo, Jawa Timur, Rabu 13 11 2024 .
SITUBONDO - Angkatan Pertahanan Australia atau Australia Defence Force (ADF) bersama Prajurit Korps Marinir TNI AL menggelar Latihan Gabungan Keris Woomera 2024 di Pusat Latihan Pertempuran Marinir 5 Baluran Pantai Banongan, Situbondo, Jawa Timur, Rabu (13/11/2024). 
 
Latihan pendaratan yang mengerahkan sejumlah tank, kapal perang, pesawat tempur, kapal pendarat, Helikopter serbu dan melibatkan sekitar 2.000 prajurit gabungan kedua negara tersebut untuk menunjukan bahwa TNI dan ADF siap bekerja sama untuk menghadapi tantangan keamanan di kawasan Indo-Pasifik. 
 
ANTARA FOTO/Budi Candra Setya/YU

(Antara Foto)

