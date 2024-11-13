...

Potret Perakitan Kotak Suara dan Pengemasan Logistik Pilkada Serentak Palembang

Mushaful Imam, Jurnalis · Rabu 13 November 2024 22:06 WIB
Petugas melakukan perakitan kotak suara dan pengemasan logistik pilkada serentak 2024 Kota Palembang di Gudang Logistik KPU, Jalan Kebun Bunga, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Rabu 13 11 2024 .
Petugas melakukan perakitan kotak suara dan pengemasan logistik pilkada serentak 2024 Kota Palembang di Gudang Logistik KPU, Jalan Kebun Bunga, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Rabu 13 11 2024 .
Petugas melakukan perakitan kotak suara dan pengemasan logistik pilkada serentak 2024 Kota Palembang di Gudang Logistik KPU, Jalan Kebun Bunga, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Rabu 13 11 2024 .
Petugas melakukan perakitan kotak suara dan pengemasan logistik pilkada serentak 2024 Kota Palembang di Gudang Logistik KPU, Jalan Kebun Bunga, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Rabu 13 11 2024 .
Petugas melakukan perakitan kotak suara dan pengemasan logistik pilkada serentak 2024 Kota Palembang di Gudang Logistik KPU, Jalan Kebun Bunga, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Rabu 13 11 2024 .
A A A
PALEMBANG - Petugas melakukan perakitan kotak suara dan pengemasan logistik pilkada serentak 2024 Kota Palembang di Gudang Logistik KPU, Jalan Kebun Bunga, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (13/11/2024).
 
Perakitan dan pengemasan logistik pilkada wali kota dan wakil wali Kota Palembang dilakukan terlebih dahulu, baru dilanjutkan dengan pilkada gubernur dan wakil gubernur Sumsel. 
 
Sebanyak 1.241.196 warga Palembang yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT), tersebar di 18 kecamatan dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 2.272.

(Mushaful Imam)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Imbas Pohon Tumbang, MRT Jakarta Hentikan Operasional

Imbas Pohon Tumbang, MRT Jakarta Hentikan Operasional

APBN Oktober 2025 Catat Defisit Rp479,7 Triliun

APBN Oktober 2025 Catat Defisit Rp479,7 Triliun

Pohon Tumbang Tutup Jalan Sisingamangaraja dan Ganggu MRT

Pohon Tumbang Tutup Jalan Sisingamangaraja dan Ganggu MRT

253 Mahasiswa Persembahkan UPH Talent Show 2025: Symphoria

253 Mahasiswa Persembahkan UPH Talent Show 2025: Symphoria

Melodi Dunia Anak: Konser Peringatan Hari Anak Sedunia

Melodi Dunia Anak: Konser Peringatan Hari Anak Sedunia

Workshop Edukasi Merawat Anjing dan Kucing di IIPE 2025

Workshop Edukasi Merawat Anjing dan Kucing di IIPE 2025

Kolaborasi Baru Dorong Transformasi Digital UMKM

Kolaborasi Baru Dorong Transformasi Digital UMKM

Penghargaan Kecantikan 2025 Dihadiri Tiga Founder

Penghargaan Kecantikan 2025 Dihadiri Tiga Founder

Cari Berita Lain Di Sini