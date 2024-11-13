PALEMBANG - Petugas melakukan perakitan kotak suara dan pengemasan logistik pilkada serentak 2024 Kota Palembang di Gudang Logistik KPU, Jalan Kebun Bunga, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (13/11/2024).

Perakitan dan pengemasan logistik pilkada wali kota dan wakil wali Kota Palembang dilakukan terlebih dahulu, baru dilanjutkan dengan pilkada gubernur dan wakil gubernur Sumsel.

Sebanyak 1.241.196 warga Palembang yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT), tersebar di 18 kecamatan dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 2.272.

(Mushaful Imam)