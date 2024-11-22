Pedagang melayani pembeli di Pasar Barito, Ternate, Maluku Utara, Jumat (22/11/2024). Kementerian Perdagangan telah menyiapkan sejumlah strategi untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok menjelang libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 dengan cara memastikan kecukupan stok dan kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok di seluruh wilayah Indonesia serta meningkatkan pemantauan harga melalui Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) untuk mendeteksi dini indikasi kenaikan harga yang tidak wajar.

(Andri Saputra/ANTARA FOTO)