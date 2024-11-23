Sejumlah anggota kepolisian mengusung peti jenazah Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Ryanto Anshari saat tiba di rumah duka, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (23/11/2024) dini hari. AKP Ulil merupakan korban penembakan oleh Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang terjadi di Markas Polres Solok Selatan, Sumatera Barat pada Jumat (22/11/2024), sementara jenazah rencananya akan dimakamkan pada Minggu, 24 November 2024 di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Panaikang Makassar.

(Hasrul Said/ANTARA FOTO)