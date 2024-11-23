...

Jenazah AKP Ryanto Ulil Tiba di Rumah Duka

Hasrul Said/ANTARA FOTO, Jurnalis · Sabtu 23 November 2024 13:52 WIB
Sejumlah anggota kepolisian mengusung peti jenazah Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Ryanto Anshari saat tiba di rumah duka, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu 23 11 2024 dini hari.
AKP Ulil merupakan korban penembakan oleh Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang terjadi di Markas Polres Solok Selatan, Sumatera Barat pada Jumat 22 11 2024 , sementara jenazah rencananya akan dimakamkan pada Minggu, 24 November 2024 di Tempat Pemakaman Umum TPU Panaikang Makassar.
Sejumlah anggota kepolisian mengusung peti jenazah Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Ryanto Anshari saat tiba di rumah duka, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu 23 11 2024 dini hari.
Keluarga dan kerabat berada di samping peti jenazah Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Ryanto Anshari saat tiba di rumah duka, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu 23 11 2024 dini hari.
Sejumlah anggota kepolisian mengusung peti jenazah Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Ryanto Anshari saat tiba di rumah duka, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (23/11/2024) dini hari. AKP Ulil merupakan korban penembakan oleh Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang terjadi di Markas Polres Solok Selatan, Sumatera Barat pada Jumat (22/11/2024), sementara jenazah rencananya akan dimakamkan pada Minggu, 24 November 2024 di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Panaikang Makassar. 

(Hasrul Said/ANTARA FOTO)

