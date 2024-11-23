BANDUNG BARAT - Peserta melakukan proses evakuasi korban di ketinggian saat mengikuti pelatihan vertical rescue di Tebing 125 Citatah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Sabtu (23/11/2024).

Pelatihan yang dipandu oleh instruktur dari Pengurus Pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) dan diikuti oleh anggota FPTI, petugas pemadam kebakaran dan warga tersebut bertujuan untuk mempersiapkan individu menghadapi situasi darurat serta penyelamatan korban di lingkungan vertikal atau medan terjal.

ANTARA FOTO/Abdan Syakura/agr/nz

(Antara Foto)