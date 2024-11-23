...

Potret Jetski Event Panglima Cup di Pulau Kelor

Antara Foto, Jurnalis · Sabtu 23 November 2024 22:20 WIB
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengendarai jetski dalam acara Jetski Event Panglima Cup di Pulau Kelor, Kepulauan Seribu, Jakarta, Sabtu 23 11 2024 .
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto kedua kanan bersama Menpora Dito Ariotedjo kanani menanam pohon mangrove dalam acara Jetski Event Panglima Cup di Pulau Kelor, Kepulauan Seribu, Jakarta, Sabtu 23 11 2024 .
PSejumlah peserta Jetski Event Panglima Cup tiba di Pulau Kelor, Kepulauan Seribu, Jakarta, Sabtu 23 11 2024 .
JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengendarai jetski dalam acara Jetski Event Panglima Cup di Pulau Kelor, Kepulauan Seribu, Jakarta, Sabtu (23/11/2024). 
 
Dalam rangka memperingati HUT TNI ke-79, Korem 052/Wiyayakusuma dan UP Museum Kebaharian berkolaborasi mengadakan touring jetski dan penanaman mangrove di Pulau Kelor sebagai wujud menjaga lingkungan dan melestarikan kebudayaan. 
 
ANTARA FOTO/Alif Bintang/aaa/nz

(Antara Foto)

