JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengendarai jetski dalam acara Jetski Event Panglima Cup di Pulau Kelor, Kepulauan Seribu, Jakarta, Sabtu (23/11/2024).

Dalam rangka memperingati HUT TNI ke-79, Korem 052/Wiyayakusuma dan UP Museum Kebaharian berkolaborasi mengadakan touring jetski dan penanaman mangrove di Pulau Kelor sebagai wujud menjaga lingkungan dan melestarikan kebudayaan.

ANTARA FOTO/Alif Bintang/aaa/nz

(Antara Foto)