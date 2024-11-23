...

Partai Perindo Lakukan Konsolidasi Pemenangan Calon Bupati di Tanah Papua

MPI, Jurnalis · Sabtu 23 November 2024 22:31 WIB
Bendahara Umum Partai Perindo Michael Victor Sianipar menghadiri pertemuan antara Dewan Pengurus Pusat DPP , Dewan Pengurus Wilayah DPW dengan Dewan Pertimbangan Daerah Partai Persatuan Indonesia Teluk Bentuni, Papua Barat, Jumat 22 11 2024 .
Bendahara Umum Partai Perindo Michael Victor Sianipar menghadiri pertemuan antara Dewan Pengurus Pusat DPP , Dewan Pengurus Wilayah DPW dengan Dewan Pertimbangan Daerah Partai Persatuan Indonesia Teluk Bentuni, Papua Barat, Jumat 22 11 2024 .
Bendahara Umum Partai Perindo Michael Victor Sianipar menghadiri pertemuan antara Dewan Pengurus Pusat DPP , Dewan Pengurus Wilayah DPW dengan Dewan Pertimbangan Daerah Partai Persatuan Indonesia Teluk Bentuni, Papua Barat, Jumat 22 11 2024 .
Bendahara Umum Partai Perindo Michael Victor Sianipar menghadiri pertemuan antara Dewan Pengurus Pusat DPP , Dewan Pengurus Wilayah DPW dengan Dewan Pertimbangan Daerah Partai Persatuan Indonesia Teluk Bentuni, Papua Barat, Jumat 22 11 2024 .
Bendahara Umum Partai Perindo Michael Victor Sianipar menghadiri pertemuan antara Dewan Pengurus Pusat DPP , Dewan Pengurus Wilayah DPW dengan Dewan Pertimbangan Daerah Partai Persatuan Indonesia Teluk Bentuni, Papua Barat, Jumat 22 11 2024 .
A A A
TELUK BENTUNI - Bendahara Umum Partai Perindo Michael Victor Sianipar menghadiri pertemuan antara Dewan Pengurus Pusat (DPP), Dewan Pengurus Wilayah (DPW) dengan Dewan Pertimbangan Daerah Partai Persatuan Indonesia Teluk Bentuni, Papua Barat, Jumat (22/11/2024).  
 
Partai Perindo melakukan konsolidasi pemenangan calon bupati Teluk Bintuni (Yohanis Manibuy - Joko Lingara) dalam pemilihan kepala daerah 2024 di tanah Papua.

(MPI)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Kemeriahan HUT ke-58 KADIN Jakarta di Bundaran HI

Kemeriahan HUT ke-58 KADIN Jakarta di Bundaran HI

IMBEX 2025 Dibanjiri Pengunjung, Jadi Magnet Utama Keluarga Muda di Jakarta

IMBEX 2025 Dibanjiri Pengunjung, Jadi Magnet Utama Keluarga Muda di Jakarta

Kemenekraf - Kadin Teken MoU Perkuat Sektor Ekonomi Kreatif

Kemenekraf - Kadin Teken MoU Perkuat Sektor Ekonomi Kreatif

Kunjungi Pasar Senen, Menteri UMKM dan BAM DPR RI Serap Aspirasi Pedagang Thrifting

Kunjungi Pasar Senen, Menteri UMKM dan BAM DPR RI Serap Aspirasi Pedagang Thrifting

Mewujudkan Generasi Kreatif dan Sehat dengan Edukasi Memasak

Mewujudkan Generasi Kreatif dan Sehat dengan Edukasi Memasak

Harga Kopi Diproyeksi Turun Tahun Depan akibat Surplus Global

Harga Kopi Diproyeksi Turun Tahun Depan akibat Surplus Global

76.500 Ton Bantuan Logistik Dikirim ke Wilayah Terdampak Bencana

76.500 Ton Bantuan Logistik Dikirim ke Wilayah Terdampak Bencana

Eksepsi Nurhadi: Tuduhan Mengambang dan Isu Standar Ganda

Eksepsi Nurhadi: Tuduhan Mengambang dan Isu Standar Ganda

Cari Berita Lain Di Sini