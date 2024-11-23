TELUK BENTUNI - Bendahara Umum Partai Perindo Michael Victor Sianipar menghadiri pertemuan antara Dewan Pengurus Pusat (DPP), Dewan Pengurus Wilayah (DPW) dengan Dewan Pertimbangan Daerah Partai Persatuan Indonesia Teluk Bentuni, Papua Barat, Jumat (22/11/2024).

Partai Perindo melakukan konsolidasi pemenangan calon bupati Teluk Bintuni (Yohanis Manibuy - Joko Lingara) dalam pemilihan kepala daerah 2024 di tanah Papua.

(MPI)