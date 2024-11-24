...

Indonesia Terus Dorong Investasi Asing yang Dapat Menciptakan Lapangan Kerja

MPI, Jurnalis · Minggu 24 November 2024 07:21 WIB
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia Anindya Bakrie berbicara dalam Forum Investasi Indonesia 2024 Indonesia Investment Forum IIF , di Hotel Raffles, London, Inggris, Jumat 22 11 2024 .
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia Anindya Bakrie berbicara dalam Forum Investasi Indonesia 2024 Indonesia Investment Forum IIF , di Hotel Raffles, London, Inggris, Jumat 22 11 2024 .
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia Anindya Bakrie kiri usai berbicara dalam Forum Investasi Indonesia 2024 Indonesia Investment Forum IIF , di Hotel Raffles, London, Inggris, Jumat 22 11 2024 .
Terkait investasi, perlu didorong investasi asing Foreign Direct Investment FDI yang dapat menciptakan lapangan kerja, terutama pada sektor-sektor yang menghasilkan peluang-peluang ekonomi.
A A A
LONDON - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie (kiri), Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani (kedua kiri), dan Duta Besar Indonesia untuk Inggris Raya, Desra Percaya (kanan), berfoto bersama Executive Chairman Tony Blair Institute for Global Change Sir Tony Blair, usai berbicara dalam Forum Investasi Indonesia 2024 (Indonesia Investment Forum/IIF), di Hotel Raffles, London, Inggris, Jumat (22/11/2024).  
 
 
Anindya Bakrie yang juga menjadi pembicara dalam forum tersebut menyatakan, perdagangan, investasi berkelanjutan, dan teknologi hijau adalah bidang-bidang utama yang menjadi kesepakatan Kemitraan Strategis Baru Indonesia – Inggris, yang akan diluncurkan pada tahun depan.
 
 
Terkait investasi, perlu didorong investasi asing (Foreign Direct  Investment/ FDI) yang dapat menciptakan lapangan kerja, terutama pada sektor-sektor yang menghasilkan peluang-peluang ekonomi. 
 
 
Dengan keahlian Inggris melengkapi pasar Indonesia yang dinamis, tentu diharapkan bisa  mendukung target pertumbuhan 8%. Serta adanya roadmap kemitraan Indonesia – Inggris 2022 – 2024, hal  itu menjelaskan ikatan yang semakin dekat antar kedua negara. 

(MPI)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Kemeriahan HUT ke-58 KADIN Jakarta di Bundaran HI

Kemeriahan HUT ke-58 KADIN Jakarta di Bundaran HI

IMBEX 2025 Dibanjiri Pengunjung, Jadi Magnet Utama Keluarga Muda di Jakarta

IMBEX 2025 Dibanjiri Pengunjung, Jadi Magnet Utama Keluarga Muda di Jakarta

Kemenekraf - Kadin Teken MoU Perkuat Sektor Ekonomi Kreatif

Kemenekraf - Kadin Teken MoU Perkuat Sektor Ekonomi Kreatif

Kunjungi Pasar Senen, Menteri UMKM dan BAM DPR RI Serap Aspirasi Pedagang Thrifting

Kunjungi Pasar Senen, Menteri UMKM dan BAM DPR RI Serap Aspirasi Pedagang Thrifting

Mewujudkan Generasi Kreatif dan Sehat dengan Edukasi Memasak

Mewujudkan Generasi Kreatif dan Sehat dengan Edukasi Memasak

Harga Kopi Diproyeksi Turun Tahun Depan akibat Surplus Global

Harga Kopi Diproyeksi Turun Tahun Depan akibat Surplus Global

76.500 Ton Bantuan Logistik Dikirim ke Wilayah Terdampak Bencana

76.500 Ton Bantuan Logistik Dikirim ke Wilayah Terdampak Bencana

Eksepsi Nurhadi: Tuduhan Mengambang dan Isu Standar Ganda

Eksepsi Nurhadi: Tuduhan Mengambang dan Isu Standar Ganda

Cari Berita Lain Di Sini