LONDON - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie (kiri), Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani (kedua kiri), dan Duta Besar Indonesia untuk Inggris Raya, Desra Percaya (kanan), berfoto bersama Executive Chairman Tony Blair Institute for Global Change Sir Tony Blair, usai berbicara dalam Forum Investasi Indonesia 2024 (Indonesia Investment Forum/IIF), di Hotel Raffles, London, Inggris, Jumat (22/11/2024).

Anindya Bakrie yang juga menjadi pembicara dalam forum tersebut menyatakan, perdagangan, investasi berkelanjutan, dan teknologi hijau adalah bidang-bidang utama yang menjadi kesepakatan Kemitraan Strategis Baru Indonesia – Inggris, yang akan diluncurkan pada tahun depan.

Terkait investasi, perlu didorong investasi asing (Foreign Direct Investment/ FDI) yang dapat menciptakan lapangan kerja, terutama pada sektor-sektor yang menghasilkan peluang-peluang ekonomi.

Dengan keahlian Inggris melengkapi pasar Indonesia yang dinamis, tentu diharapkan bisa mendukung target pertumbuhan 8%. Serta adanya roadmap kemitraan Indonesia – Inggris 2022 – 2024, hal itu menjelaskan ikatan yang semakin dekat antar kedua negara.

(MPI)