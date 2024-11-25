Petugas menunjukkan barang bukti kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi disaksikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata tengah , Direktur Penyidikan Brigjen Asep Guntur Rahayu kiri , dan Jubir KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kanan dalam konferensi pers penetapan dan penahanan tersangka Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah yang terjerat operasi tangkap tangan OTT KPK di Gedung Merah Putih, KPK, Jakarta, Minggu 24 11 2024 .

Petugas menggiring Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah depan, kedua kiri , ajudan Gubernur Bengkulu Evriansyah belakang , dan Sekda Provinsi Bengkulu Isnan Fajri kanan menuju ruang konferensi pers penetapan dan penahanan tersangka operasi tangkap tangan OTT KPK di Gedung Merah Putih, KPK, Jakarta, Minggu 24 11 2024 .

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata memberikan pemaparan dalam konferensi pers terkait penetapan dan penahanan tersangka Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah yang terjerat operasi tangkap tangan OTT KPK di Gedung Merah Putih, KPK, Jakarta, Minggu 24 11 2024 .

KPK menetapkan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, Ajudan Gubernur Bengkulu Evriansyah, dan Sekda Provinsi Bengkulu Isnan Fajri sebagai tersangka dengan barang bukti uang tunai sekitar Rp7 miliar yang diduga digunakan untuk pencalonan kembali sebagai gubernur pada Pilkada 2024.