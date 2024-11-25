...

Disparekraf DKI Jakarta Luncurkan Web Series Amnesia Romansa

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Senin 25 November 2024 23:30 WIB
Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta Andhika Permata saat memberikan sambutan dalam penayangan perdana web series Amnesia Romansa di CGV Grand Indonesia, Jakarta, Senin 25 11 2024 .
Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta Andhika Permata kanan berbincang dengan aktor Marthino Lio kiri saat penayangan perdana web series Amnesia Romansa di CGV Grand Indonesia, Jakarta, Senin 25 11 2024 .
Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta Andhika Permata (kanan) berbincang dengan aktor Marthino Lio (kiri) saat penayangan perdana web series Amnesia Romansa di CGV Grand Indonesia, Jakarta, Senin (25/11/2024). Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta menghadirkan web series Amnesia Romansa yang tayang di platform streaming  RCTI + dan Dens TV mulai dari tanggal 25 November 2024 hingga 25 Februari 2025 dan Kanal YouTube Jakarta Tourism dua Minggu setelah Gala Premiere. Jakarta Tourism sebagai upaya untuk mempromosikan Jakarta sebagai destinasi wisata yang menarik untuk wisatawan domistik maupun internasional.
 
Web Series Amnesia Romansa mengisahkan sepasang suami istri yang berada di ambang perceraian setelah kehilangan anak akibat kelalaian mereka. Dalam proses pemulihan hubungan, Jakarta menjadi latar belakang kenangan dan momen penting mereka. 
 
Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta, Andhika Permata mengatakan web Series ini merupakan bagian dari strategi Inovatif untuk memperkenalkan Jakarta kepada audiens yang lebih luas baik di dalam maupun luar negeri. 

