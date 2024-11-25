...

Melihat Pameran Pesona Keris Nusantara di Museum Nasional

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Senin 25 November 2024 23:34 WIB
Menteri Kebudayaan Fadli Zon tengah didampingi Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha kanan melihat pameran Pesona Keris Nusantara di Museum Nasional Indonesia, Jakarta, Senin 25 11 2024 .
Pameran Pesona Keris Nusantara mengajak masyarakat untuk lebih mendalami filosofi, seni, dan makna mendalam di balik pusaka tradisional yang menjadi salah satu lambang keunggulan budaya Indonesia. Pameran ini akan berlangsung hingga 31 Desember 2024 mendatang.
Pameran Pesona Keris Nusantara mengajak masyarakat untuk lebih mendalami filosofi, seni, dan makna mendalam di balik pusaka tradisional yang menjadi salah satu lambang keunggulan budaya Indonesia. Pameran ini akan berlangsung hingga 31 Desember 2024 mendatang.
Pameran Pesona Keris Nusantara mengajak masyarakat untuk lebih mendalami filosofi, seni, dan makna mendalam di balik pusaka tradisional yang menjadi salah satu lambang keunggulan budaya Indonesia. Pameran ini akan berlangsung hingga 31 Desember 2024 mendatang.
Pameran Pesona Keris Nusantara mengajak masyarakat untuk lebih mendalami filosofi, seni, dan makna mendalam di balik pusaka tradisional yang menjadi salah satu lambang keunggulan budaya Indonesia. Pameran ini akan berlangsung hingga 31 Desember 2024 mendatang.
Pameran Pesona Keris Nusantara memajang 200 koleksi keris para pelaku perkerisan di bawah naungan Sekretariat Nasional Perkerisan Indonesia SNKI dan koleksi Museum Nasional Indonesia. Pameran ini menjadi bagian dari perayaan 19 tahun ditetapkannya Keris Indonesia sebagai Karya Agung Budaya Dunia oleh UNESCO.
A A A
Menteri Kebudayaan Fadli Zon (tengah) didampingi Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha (kanan) melihat pameran Pesona Keris Nusantara di Museum Nasional Indonesia, Jakarta, Senin (25/11/2024). 
 
Pameran Pesona Keris Nusantara memajang 200 koleksi keris para pelaku perkerisan di bawah naungan Sekretariat Nasional Perkerisan Indonesia (SNKI) dan koleksi Museum Nasional Indonesia. Pameran ini menjadi bagian dari perayaan 19 tahun ditetapkannya Keris Indonesia sebagai Karya Agung Budaya Dunia oleh UNESCO.
 
Pameran Pesona Keris Nusantara mengajak masyarakat untuk lebih mendalami filosofi, seni, dan makna mendalam di balik pusaka tradisional yang menjadi salah satu lambang keunggulan budaya Indonesia. 

(Aldhi Chandra Setiawan)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Pameran Industri Manufaktur 2025 Digelar di JIExpo Kemayoran

Pameran Industri Manufaktur 2025 Digelar di JIExpo Kemayoran

Erick Thohir Resmi Kukuhkan Kontingen Merah Putih Jelang SEA Games 2025

Erick Thohir Resmi Kukuhkan Kontingen Merah Putih Jelang SEA Games 2025

Presiden Prabowo Hadiri Puncak HUT ke-61 Golkar, Sampaikan Doa untuk Bangsa

Presiden Prabowo Hadiri Puncak HUT ke-61 Golkar, Sampaikan Doa untuk Bangsa

Pameran Nasional Haluan Merah Putih: Menapaki Program Prioritas Indonesia

Pameran Nasional Haluan Merah Putih: Menapaki Program Prioritas Indonesia

Banjir Rob Landa Pesisir Jakarta Utara

Banjir Rob Landa Pesisir Jakarta Utara

Wapres Tinjau Tapsel, BNPB Diminta Pastikan Kebutuhan Dasar Penyintas Bencana Terpenuh

Wapres Tinjau Tapsel, BNPB Diminta Pastikan Kebutuhan Dasar Penyintas Bencana Terpenuh

Banjir Rob Rendam Jakarta Utara, Pengendara Terobos Genangan di Papanggo

Banjir Rob Rendam Jakarta Utara, Pengendara Terobos Genangan di Papanggo

Kontes Foto YKAN Gaungkan Konservasi dan Suara Alam Nusantara

Kontes Foto YKAN Gaungkan Konservasi dan Suara Alam Nusantara

Cari Berita Lain Di Sini