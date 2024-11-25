Menteri Kebudayaan Fadli Zon (tengah) didampingi Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha (kanan) melihat pameran Pesona Keris Nusantara di Museum Nasional Indonesia, Jakarta, Senin (25/11/2024).

Pameran Pesona Keris Nusantara memajang 200 koleksi keris para pelaku perkerisan di bawah naungan Sekretariat Nasional Perkerisan Indonesia (SNKI) dan koleksi Museum Nasional Indonesia. Pameran ini menjadi bagian dari perayaan 19 tahun ditetapkannya Keris Indonesia sebagai Karya Agung Budaya Dunia oleh UNESCO.

Pameran Pesona Keris Nusantara mengajak masyarakat untuk lebih mendalami filosofi, seni, dan makna mendalam di balik pusaka tradisional yang menjadi salah satu lambang keunggulan budaya Indonesia.

(Aldhi Chandra Setiawan)