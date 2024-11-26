Plt. Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam kiri bersama Ses NCB Interpol Indonesia Brigadir Jenderal Pol Untung Widyatmoko tengah dan Atase Kepolisian Kedutaan Besar Filipina Kolonel Donald Madamba kanan memberikan keterangan kepada media terkait pengamanan dan pemulangan warga negara Filipina buronan interpol Hector Aldwin Pantollana oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan Polri di kantor Direktorat Jenderal Imigrasi, Jakarta, Selasa 26 11 2024 .

Pemulangan Hector Aldwin Pantollana tersebut dilakukan dalam rangka pertukaran dengan buronan kasus judi online judol situs W88 yang bersembunyi di Filipina Handoyo Salman.

Petugas mengawal warga negara Filipina buronan interpol Hector Aldwin Pantollana kedua kiri saat akan dihadirkan dalam konferensi pers pengamanan dan pemulangan buronan interpol itu oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan Polri di kantor Direktorat Jenderal Imigrasi, Jakarta, Selasa 26 11 2024 .

