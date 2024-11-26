Plt. Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam (kiri) bersama Ses NCB Interpol Indonesia Brigadir Jenderal Pol Untung Widyatmoko (tengah) dan Atase Kepolisian Kedutaan Besar Filipina Kolonel Donald Madamba (kanan) memberikan keterangan kepada media terkait pengamanan dan pemulangan warga negara Filipina buronan interpol Hector Aldwin Pantollana oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan Polri di kantor Direktorat Jenderal Imigrasi, Jakarta, Selasa (26/11/2024). Pemulangan Hector Aldwin Pantollana tersebut dilakukan dalam rangka pertukaran dengan buronan kasus judi online (judol) situs W88 yang bersembunyi di Filipina Handoyo Salman.
(Arif Julianto/okezone)
