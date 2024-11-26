...

Pengamanan dan Pemulangan Warga Negara Filipina Buronan Interpol

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Selasa 26 November 2024 16:23 WIB
Plt. Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam kiri bersama Ses NCB Interpol Indonesia Brigadir Jenderal Pol Untung Widyatmoko tengah dan Atase Kepolisian Kedutaan Besar Filipina Kolonel Donald Madamba kanan memberikan keterangan kepada media terkait pengamanan dan pemulangan warga negara Filipina buronan interpol Hector Aldwin Pantollana oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan Polri di kantor Direktorat Jenderal Imigrasi, Jakarta, Selasa 26 11 2024 .
Pemulangan Hector Aldwin Pantollana tersebut dilakukan dalam rangka pertukaran dengan buronan kasus judi online judol situs W88 yang bersembunyi di Filipina Handoyo Salman.
Petugas mengawal warga negara Filipina buronan interpol Hector Aldwin Pantollana kedua kiri saat akan dihadirkan dalam konferensi pers pengamanan dan pemulangan buronan interpol itu oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan Polri di kantor Direktorat Jenderal Imigrasi, Jakarta, Selasa 26 11 2024 .
Petugas mengawal warga negara Filipina buronan interpol Hector Aldwin Pantollana kedua kiri saat akan dihadirkan dalam konferensi pers pengamanan dan pemulangan buronan interpol itu oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan Polri di kantor Direktorat Jenderal Imigrasi, Jakarta, Selasa 26 11 2024 .
Pemulangan Hector Aldwin Pantollana tersebut dilakukan dalam rangka pertukaran dengan buronan kasus judi online judol situs W88 yang bersembunyi di Filipina Handoyo Salman.
Petugas mengawal warga negara Filipina buronan interpol Hector Aldwin Pantollana kedua kiri saat akan dihadirkan dalam konferensi pers pengamanan dan pemulangan buronan interpol itu oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan Polri di kantor Direktorat Jenderal Imigrasi, Jakarta, Selasa 26 11 2024 .
A A A
Plt. Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam (kiri) bersama Ses NCB Interpol Indonesia Brigadir Jenderal Pol Untung Widyatmoko (tengah) dan Atase Kepolisian Kedutaan Besar Filipina Kolonel Donald Madamba (kanan) memberikan keterangan kepada media terkait pengamanan dan pemulangan warga negara Filipina buronan interpol Hector Aldwin Pantollana oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan Polri di kantor Direktorat Jenderal Imigrasi, Jakarta, Selasa (26/11/2024). Pemulangan Hector Aldwin Pantollana tersebut dilakukan dalam rangka pertukaran dengan buronan kasus judi online (judol) situs W88 yang bersembunyi di Filipina Handoyo Salman.

(Arif Julianto/okezone)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Ribuan Peserta Hadiri Reuni Akbar 212 di Monas

Ribuan Peserta Hadiri Reuni Akbar 212 di Monas

KPK Periksa Ridwan Kamil Enam Jam Sebagai Saksi Kasus Iklan Bank BJB

KPK Periksa Ridwan Kamil Enam Jam Sebagai Saksi Kasus Iklan Bank BJB

Menteri Keuangan Purbaya Bahas Strategi Ekonomi 2026 di Rapimnas Kadin

Menteri Keuangan Purbaya Bahas Strategi Ekonomi 2026 di Rapimnas Kadin

Hary Tanoesoedibjo Hadiri Pembukaan Rapimnas Kadin Indonesia 2025

Hary Tanoesoedibjo Hadiri Pembukaan Rapimnas Kadin Indonesia 2025

Rapimnas Kadin 2025 Soroti Perluasan Lapangan Kerja

Rapimnas Kadin 2025 Soroti Perluasan Lapangan Kerja

Kapolri Pimpin Rakor Penanganan Bencana Bersama Forkopimda Sumut

Kapolri Pimpin Rakor Penanganan Bencana Bersama Forkopimda Sumut

Presiden Prabowo Tinjau Pengungsi Banjir Bandang di GOR Pandan, Tapanuli Tengah

Presiden Prabowo Tinjau Pengungsi Banjir Bandang di GOR Pandan, Tapanuli Tengah

Jawa Barat Jadi Juara Umum Kejurnas PB POBSI, Hary Tanoesoedibjo : Selamat Para Pemenang!

Jawa Barat Jadi Juara Umum Kejurnas PB POBSI, Hary Tanoesoedibjo : Selamat Para Pemenang!

Cari Berita Lain Di Sini