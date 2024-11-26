...

Gunakan Perahu Motor Distribusi Logistik Pilkada ke Kelurahan Kameloh Baru Palangka Raya

Auliya Rahman/ANTARA FOTO, Jurnalis · Selasa 26 November 2024 21:47 WIB
Personel TNI Polri dan petugas berangkat menggunakan perahu motor untuk mendistribusikan logistik Pilkada 2024 ke TPS 02 di Kelurahan Kameloh Baru, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Selasa 26 11 2024 .
KPU Palangka Raya mendistribusikan logistik Pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah dan Wali Kota Palangka Raya ke empat TPS yang berada di tiga kelurahan di Kecamatan Sabangu yang hanya dapat dijangkau menggunakan transportasi perahu motor.
Personel TNI Polri dan petugas berangkat menggunakan perahu motor untuk mendistribusikan logistik Pilkada 2024 ke TPS 02 di Kelurahan Kameloh Baru, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Selasa 26 11 2024 .
Personel TNI/Polri dan petugas berangkat menggunakan perahu motor untuk mendistribusikan logistik Pilkada 2024 ke TPS 02 di Kelurahan Kameloh Baru, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Selasa (26/11/2024). KPU Palangka Raya mendistribusikan logistik Pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah dan Wali Kota Palangka Raya ke empat TPS yang berada di tiga kelurahan di Kecamatan Sabangu yang hanya dapat dijangkau menggunakan transportasi perahu motor.

(Auliya Rahman/ANTARA FOTO)

