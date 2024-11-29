...

Mahkamah Konstitusi Gelar Sidang Putusan Undang Undang KPK

Asprilla Dwi Adha/Antara Foto, Jurnalis · Jum'at 29 November 2024 13:13 WIB
Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi MK Suhartoyo kanan berbincang dengan anggota Majelis Hakim MK Saldi Isra kiri disela-sela memimpin sidang putusan pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 29 11 2024
MK mengabulkan sebagian permohonan pemohon, melalui amar putusannya MK memberi pemaknaan baru terhadap Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dan menegaskan lembaga antirasuah itu berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus korupsi di ranah militer, sepanjang kasus tersebut ditangani sejak awal atau dimulai atau ditemukan oleh KPK.
Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi MK Suhartoyo kedua kanan didampingi tiga anggota Majelis Hakim MK Saldi Isra kedua kiri , Arsul Sani kiri , dan Enny Nurbaningsih kanan memimpin sidang putusan pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 29 11 2024 .
Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (kanan) berbincang dengan anggota Majelis Hakim MK Saldi Isra (kiri) disela-sela memimpin sidang putusan pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (29/11/2024). MK mengabulkan sebagian permohonan pemohon, melalui amar putusannya MK memberi pemaknaan baru terhadap Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dan menegaskan lembaga antirasuah itu berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus korupsi di ranah militer, sepanjang kasus tersebut ditangani sejak awal atau dimulai atau ditemukan oleh KPK.

(Asprilla Dwi Adha/Antara Foto)

