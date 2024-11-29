Petugas kepolisian berpakaian preman mengamankan seseorang yang diduga provokator saat polisi membubarkan massa dari aliansi Masyarakat Maluku Utara dalam unjuk rasa di depan Kantor KPU Provinsi Maluku Utara, Ternate, Jumat (29/11/2024). Dalam aksi tersebut para pengunjuk rasa mendesak KPU Provinsi Maluku Utara dan Bawaslu untuk mengusut tuntas dugaan kecurangan di tingkat TPS dalam Pilkada Maluku Utara dan mendiskualifikasi salah satu paslon yang diduga terlibat politik uang.

(Andri Saputra/ANTARA FOTO)