Ricuh Unjuk rasa Pilkada Malut di Ternate

Andri Saputra/ANTARA FOTO, Jurnalis · Jum'at 29 November 2024 21:39 WIB
Petugas kepolisian berpakaian preman mengamankan seseorang yang diduga provokator saat polisi membubarkan massa dari aliansi Masyarakat Maluku Utara dalam unjuk rasa di depan Kantor KPU Provinsi Maluku Utara, Ternate, Jumat 29 11 2024 .
Mereka mendesak KPU Provinsi Maluku Utara dan Bawaslu untuk mengusut tuntas dugaan kecurangan di tingkat TPS dalam Pilkada Maluku Utara dan mendiskualifikasi salah satu paslon yang diduga terlibat politik uang.
Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Maluku Utara membakar ban saat berunjuk rasa di depan Kantor KPU Provinsi Maluku Utara, Ternate, Jumat 29 11 2024 .
Petugas kepolisian berpakaian preman mengamankan seseorang yang diduga provokator saat polisi membubarkan massa dari aliansi Masyarakat Maluku Utara dalam unjuk rasa di depan Kantor KPU Provinsi Maluku Utara, Ternate, Jumat (29/11/2024). Dalam aksi tersebut para pengunjuk rasa mendesak KPU Provinsi Maluku Utara dan Bawaslu untuk mengusut tuntas dugaan kecurangan di tingkat TPS dalam Pilkada Maluku Utara dan mendiskualifikasi salah satu paslon yang diduga terlibat politik uang.

(Andri Saputra/ANTARA FOTO)

