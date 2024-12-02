Pimpinan lembaga pemberantasan korupsi negara ASEAN menyaksikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata saat menyampaikan paparan dalam pembukaan The 20th Principals Meeting of the ASEAN Parties Against Corruption (ASEAN-PAC) di Bali Beach Convention Sanur, Denpasar, Bali, Senin (2/12/2024). Kegiatan yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2-5 Desember 2024 tersebut diikuti 10 negara anggota ASEAN-PAC serta ditambah negara Timor Leste sebagai pengamat untuk membangun dan memperkuat upaya kolaboratif melawan korupsi.

(Nyoman Hendra Wibowo/Antara Foto)