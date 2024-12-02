...

Pembukaan Pertemuan ke-20 ASEAN-PAC

Nyoman Hendra Wibowo/Antara Foto, Jurnalis · Senin 02 Desember 2024 15:27 WIB
Pimpinan lembaga pemberantasan korupsi negara ASEAN menyaksikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Alexander Marwata saat menyampaikan paparan dalam pembukaan The 20th Principals Meeting of the ASEAN Parties Against Corruption ASEAN-PAC di Bali Beach Convention Sanur, Denpasar, Bali, Senin 2 12 2024 .
Pimpinan lembaga pemberantasan korupsi dari negara-negara ASEAN mengikuti pembukaan The 20th Principals Meeting of the ASEAN Parties Against Corruption ASEAN-PAC di Bali Beach Convention Sanur, Denpasar, Bali, Senin 2 12 2024 .
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Alexander Marwata kiri menerima palu dari Wakil Presiden Otoritas Inspeksi Negara Republik Demokratik Rakyat Laos Vilayvanh Boutdakham kanan saat pembukaan The 20th Principals Meeting of the ASEAN Parties Against Corruption ASEAN-PAC di Bali Beach Convention Sanur, Denpasar, Bali, Senin 2 12 2024 .
Kegiatan yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada 2-5 Desember 2024 tersebut diikuti 10 negara anggota ASEAN-PAC serta ditambah negara Timor Leste sebagai pengamat untuk membangun dan memperkuat upaya kolaboratif melawan korupsi.
A A A

Pimpinan lembaga pemberantasan korupsi negara ASEAN menyaksikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata saat menyampaikan paparan dalam pembukaan The 20th Principals Meeting of the ASEAN Parties Against Corruption (ASEAN-PAC) di Bali Beach Convention Sanur, Denpasar, Bali, Senin (2/12/2024). Kegiatan yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2-5 Desember 2024 tersebut diikuti 10 negara anggota ASEAN-PAC serta ditambah negara Timor Leste sebagai pengamat untuk membangun dan memperkuat upaya kolaboratif melawan korupsi. 

(Nyoman Hendra Wibowo/Antara Foto)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Keluarga Korban Kebakaran Perusahaan Terra Drone Datangi RS Polri

Keluarga Korban Kebakaran Perusahaan Terra Drone Datangi RS Polri

Evakuasi Jenazah Korban Kebakaran Gedung Terra Drone yang Tewaskan 22 Orang

Evakuasi Jenazah Korban Kebakaran Gedung Terra Drone yang Tewaskan 22 Orang

Kebakaran Gedung Terra Drone di Cempaka Baru Tewaskan 22 Orang

Kebakaran Gedung Terra Drone di Cempaka Baru Tewaskan 22 Orang

DJKI Kemenkumham Musnahkan Barang Bukti Pelanggaran Kekayaan Intelektual Senilai Rp3,07 Miliar

DJKI Kemenkumham Musnahkan Barang Bukti Pelanggaran Kekayaan Intelektual Senilai Rp3,07 Miliar

Kolaborasi Strategis Perluas Distribusi Suplemen Lokal ke Jaringan Apotek dan Ritel

Kolaborasi Strategis Perluas Distribusi Suplemen Lokal ke Jaringan Apotek dan Ritel

Valencia Tanoesoedibjo Optimistis Sporstive+ Kolaborasi RCTI+ dan TS Media Jadi Role Model Gen Z

Valencia Tanoesoedibjo Optimistis Sporstive+ Kolaborasi RCTI+ dan TS Media Jadi Role Model Gen Z

Aksi 21 Tahun Munir: Aktivis Mendesak Komnas HAM Segera Tuntaskan Kasus

Aksi 21 Tahun Munir: Aktivis Mendesak Komnas HAM Segera Tuntaskan Kasus

25.000 Pelari Ramaikan Milo ACTIV Indonesia Race 2025 di Jakarta

25.000 Pelari Ramaikan Milo ACTIV Indonesia Race 2025 di Jakarta

Cari Berita Lain Di Sini