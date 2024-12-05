...

3.000 Orang Ikuti Karnaval Busana Daur Ulang di Bogor

Yulius Satria Wijaya/ANTARA FOTO, Jurnalis · Kamis 05 Desember 2024 12:21 WIB
Sejumlah warga mengenakan busana berbahan sampah daur ulang saat karnaval di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (5/12/2024). Pemerintah Kabupaten Bogor menggelar karnaval busana daur ulang bertema Bogor Kabupaten Ramah Lingkungan (BKRL) 2024 yang diikuti sebanyak 3.000 orang dari Kampung Ramah Lingkungan (KRL) di 40 kecamatan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dan upaya pengolahan limbah. 

(Yulius Satria Wijaya/ANTARA FOTO)

