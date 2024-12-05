Sejumlah warga mengenakan busana berbahan sampah daur ulang saat karnaval di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (5/12/2024). Pemerintah Kabupaten Bogor menggelar karnaval busana daur ulang bertema Bogor Kabupaten Ramah Lingkungan (BKRL) 2024 yang diikuti sebanyak 3.000 orang dari Kampung Ramah Lingkungan (KRL) di 40 kecamatan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dan upaya pengolahan limbah.

(Yulius Satria Wijaya/ANTARA FOTO)