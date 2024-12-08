...

Maddie Jewellery Hadirkan Perhiasan Bertema Binatang, Cocok Jadi Kado Liburan untuk Anak

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Minggu 08 Desember 2024 11:58 WIB
CEO iNews Media Group, Angela Tanoesoedibjo bersama putrinya Madeline saat meluncurkan Maddie Jewellery di Park Hyatt, Jakarta, Sabtu 7 12 2024 .
Angela Tanoesoedibjo mengungkap sang putri, Madeline merupakan Founders of Maddie Jewellery ini. Hal ini bermula dari keinginan Madeline yang mau memulai dunia bisnis dari usia belia.
CEO iNews Media Group, Angela Tanoesoedibjo bersama putrinya Madeline saat meluncurkan Maddie Jewellery di Park Hyatt, Jakarta, Sabtu 7 12 2024 .
Angela mengungkap desain dari perhiasan Maddie Jewellery ini mengusung tema animal yang lucu dan menggemaskan. Tema tersebut diambil dari sosok Madeline yang menyukai berbagai hewan sehingga ingin menjadikannya tema perdana untuk koleksi perhiasan tersebut.
Maddie Jewellery kini hadir dan menjadi pilihan perhiasan yang lucu dan menggemaskan untuk anak-anak. Perhiasan yang mengusung tema hewan peliharaan.
A A A
JAKARTA - CEO iNews Media Group, Angela Tanoesoedibjo bersama putrinya Madeline saat meluncurkan Maddie Jewellery di Park Hyatt, Jakarta, Sabtu (7/12/2024). Maddie Jewellery kini hadir dan menjadi pilihan perhiasan yang lucu dan menggemaskan untuk anak-anak. Perhiasan yang mengusung tema hewan peliharaan.
 
Angela Tanoesoedibjo mengungkap sang putri, Madeline merupakan Founders of Maddie Jewellery ini. Hal ini bermula dari keinginan Madeline yang mau memulai dunia bisnis dari usia belia.
 
Angela mengungkap desain dari perhiasan Maddie Jewellery ini mengusung tema animal yang lucu dan menggemaskan. Tema tersebut diambil dari sosok Madeline yang menyukai berbagai hewan sehingga ingin menjadikannya tema perdana untuk koleksi perhiasan tersebut.
 
Tak hanya desainnya yang lucu dan juga timeless, kenyamanan dari perhiasan ini juga diperhatikan. Maddie Jewellery menghadirkan berbagai koleksi perhiasan yang tentunya aman dan nyaman dikenakan oleh anak-anak.

(Arif Julianto/okezone)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Jasa Marga Siagakan 6.500 Personel Hadapi Libur Nataru 2025 2026

Jasa Marga Siagakan 6.500 Personel Hadapi Libur Nataru 2025 2026

Kebakaran Los Pepaya di Pasar Induk Kramat Jati, 350 Lapak Hangus Terbakar

Kebakaran Los Pepaya di Pasar Induk Kramat Jati, 350 Lapak Hangus Terbakar

Apresiasi Kemitraan, Nestle Indonesia Teguhkan Dukungan bagi Peternak Sapi Perah Rakyat

Apresiasi Kemitraan, Nestle Indonesia Teguhkan Dukungan bagi Peternak Sapi Perah Rakyat

Menikmati Spanish Dining Premium di Caspar Jakarta

Menikmati Spanish Dining Premium di Caspar Jakarta

Penenun Sumba Timur Kembangkan Wastra Warna Alam Terinspirasi Tanah Marapu

Penenun Sumba Timur Kembangkan Wastra Warna Alam Terinspirasi Tanah Marapu

Pameran Jejak Urban Rekam Dinamika Kehidupan Kota di Banten

Pameran Jejak Urban Rekam Dinamika Kehidupan Kota di Banten

Pameran Foto Haluan Merah Putih Hadir di Stasiun Tanah Abang, Angkat Program Prioritas Presiden

Pameran Foto Haluan Merah Putih Hadir di Stasiun Tanah Abang, Angkat Program Prioritas Presiden

MNC Peduli Gandeng SanQua Salurkan Bantuan Bencana ke Sumatera

MNC Peduli Gandeng SanQua Salurkan Bantuan Bencana ke Sumatera

Cari Berita Lain Di Sini