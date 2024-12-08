JAKARTA - CEO iNews Media Group, Angela Tanoesoedibjo bersama putrinya Madeline saat meluncurkan Maddie Jewellery di Park Hyatt, Jakarta, Sabtu (7/12/2024). Maddie Jewellery kini hadir dan menjadi pilihan perhiasan yang lucu dan menggemaskan untuk anak-anak. Perhiasan yang mengusung tema hewan peliharaan.

Angela Tanoesoedibjo mengungkap sang putri, Madeline merupakan Founders of Maddie Jewellery ini. Hal ini bermula dari keinginan Madeline yang mau memulai dunia bisnis dari usia belia.

Angela mengungkap desain dari perhiasan Maddie Jewellery ini mengusung tema animal yang lucu dan menggemaskan. Tema tersebut diambil dari sosok Madeline yang menyukai berbagai hewan sehingga ingin menjadikannya tema perdana untuk koleksi perhiasan tersebut.

Tak hanya desainnya yang lucu dan juga timeless, kenyamanan dari perhiasan ini juga diperhatikan. Maddie Jewellery menghadirkan berbagai koleksi perhiasan yang tentunya aman dan nyaman dikenakan oleh anak-anak.

(Arif Julianto/okezone)