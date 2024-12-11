...

Aksi Teatrikal Stop Pelecehan Seksual di Transportasi Umum

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Rabu 11 Desember 2024 07:55 WIB
JAKARTA - Aktivis serikat pekerja transportasi umum yang terafiliasi dengan Federasi Pekerja Transportasi Internasional (ITF) melakukan aksi teatrikal saat jam pulang kantor di Terowongan Kendal, Sudirman, Jakarta, Selasa (10/12/2024). Dalam aksi mereka menyerukan agar pemerintah meningkatkan fasilitas yang aman dan ramah terhadap perempuan pada moda transportasi umum. Serta membentuk satgas anti-pelecehan seksual di transportasi umum untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi pengguna transportasi. 

(Arif Julianto/okezone)

