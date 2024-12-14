PANDEGLANG - Sejumlah anak bermain di bibir pantai saat gelombang tinggi menerjang di Desa Jongor, Kecamatan Sidamukti, Pandeglang, Banten, Sabtu (14/12/2024). Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini potensi gelombang tinggi di wilayah perairan Banten dengan kisaran 1,25 hingga 2,50 meter yang diperkirakan terjadi di Selat Sunda bagian utara, sedangkan gelombang tinggi dengan ketinggian 2,50 meter hingga empat meter diperkirakan terjadi di Selat Sunda bagian barat, perairan selatan Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. ANTARA FOTO/Angga Budhiyanto/YU

