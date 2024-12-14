BANDUNG - Peserta memacu kecepatan kendaraannya saat mengikuti Lomba Kereta Peti Sabun di ruas jalan Sabuga ITB, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (14/12/2024). Lomba Kereta Peti Sabun tersebut diikuti 120 peserta dari warga dan mahasiswa sebagai bentuk ajang pengembangan kreativitas dan inovasi dalam menguji kecepatan sekaligus mengenalkan kembali kegiatan yang sudah populer sejak tahun 1950-an lalu. ANTARA FOTO/Novrian Arbi/YU

