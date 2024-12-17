JAKARTA - Sejumlah petugas PPSU berjaga saat banjir rob di Jalan Pluit Karang Ayu Barat, Pluit, Jakarta, Selasa (17/12/2024). Pemprov DKI Jakarta melakukan upaya mitigasi terkait banjir rob di sejumlah titik wilayah Jakarta Utara dengan mengoptimalkan kinerja pompa-pompa statis, menyiagakan satgas, dan menurunkan pompa-pompa bergerak (mobile) di lokasi terjadinya genangan. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/rwa.

(Aprillio Akbar/ANTARA FOTO)