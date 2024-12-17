Presiden Prabowo Subianto tengah didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ketiga kanan , Menko Polkam Budi Gunawan ketiga kiri , Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kedua kiri , Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin kempat kiri , Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo kanan , Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto kedua kanan serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya kiri menyampaikan keterangan kepada media sebelum kunjungan ke luar negeri di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusama, Jakarta, Selasa 17 12 2024 .

Presiden Prabowo Subianto kedua kiri berjabat tangan dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kiri disaksikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kanan , Menko Polkam Budi Gunawan ketiga kiri , dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin kedua kanani usai menyampaikan keterangan kepada media sebelum melakukan kunjungan ke luar negeri di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusama, Jakarta, Selasa 17 12 2024 .

Presiden Prabowo Subianto memberi hormat sebelum melakukan kunjungan ke luar negeri di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusama, Jakarta, Selasa 17 12 2024 .

Presiden Prabowo Subianto melambaikan tangan sebelum melakukan kunjungan ke luar negeri di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusama, Jakarta, Selasa 17 12 2024 .