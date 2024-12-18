...

Prosesi Sakral Pabajja, 230 Samanera Awali Perjalanan Spiritual di Tangerang

Sulthony Hasanuddin/ANTARA FOTO, Jurnalis · Rabu 18 Desember 2024 12:25 WIB
Sejumlah Bikkhu mencukur rambut Samanera calon Bikkhu saat ritual potong rambut dalam rangkaian Pabajja Samanera Sementara di Perguruan Buddhi Dharma, Kota Tangerang, Banten, Rabu 18 12 2024 .
Bikkhu mencukur alis Samanera calon Bikkhu saat ritual potong rambut dalam rangkaian Pabajja Samanera Sementara di Perguruan Buddhi Dharma, Kota Tangerang, Banten, Rabu 18 12 2024 .
Sejumlah orang tua mencukur rambut Samanera calon Bikkhu saat ritual potong rambut dalam rangkaian Pabajja Samanera Sementara di Perguruan Buddhi Dharma, Kota Tangerang, Banten, Rabu 18 12 2024 .
TANGERANG - Sejumlah Bikkhu mencukur rambut Samanera (calon Bikkhu) saat ritual potong rambut dalam rangkaian Pabajja Samanera Sementara di Perguruan Buddhi Dharma, Kota Tangerang, Banten, Rabu (18/12/2024). Sebanyak 230 peserta Samanera menjalani ritual potong rambut sebagai simbol dimulainya kehidupan meninggalkan keduniawian untuk menjalankan Dhamma dan Vinaya mengikuti jejak Sang Buddha. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/foc.

(Sulthony Hasanuddin/ANTARA FOTO)

