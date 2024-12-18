...

Aksi Demonstrasi di Gedung KPK, Desak Tangkap Harun Masiku

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Rabu 18 Desember 2024 21:19 WIB
JAKARTA - Sejumlah aliansi mahasiswa berdemonstrasi di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (18/12/2024). Mereka kompak mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menangkap buronan Harun Masiku, Sebelumnya KPK telah menetapkan tersangka Harun Masiku pada 2020 lalu terkait kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024. KPK juga telah menerbitkan ulang DPO pada 5 Desember 2024.

(Aldhi Chandra Setiawan)

