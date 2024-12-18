JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM periode 2019-2024 Yasonna Laoly (tengah) usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (18/12/2024). Mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menjalani pemeriksaan. Ia dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus suap dengan tersangka Harun Masiku.

Usai diperiksa selama 7 jam oleh penyidik, Yasonna keluar melalui pintu belakang gedung KPK karena menghindari ramainya massa aksi yang menggelar demonstran di depan KPK.

(Aldhi Chandra Setiawan)