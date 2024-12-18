...

Potret Yasonna Laoly Usai Diperiksa KPK Selama 7 Jam Terkait Kasus Harun Masiku

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Rabu 18 Desember 2024 21:26 WIB
Menteri Hukum dan HAM periode 2019-2024 Yasonna Laoly tengah usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu 18 12 2024 .
Menteri Hukum dan HAM periode 2019-2024 Yasonna Laoly tengah usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu 18 12 2024 .
Mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menjalani pemeriksaan. Ia dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus suap dengan tersangka Harun Masiku.
Menteri Hukum dan HAM periode 2019-2024 Yasonna Laoly tengah usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu 18 12 2024 .
Mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menjalani pemeriksaan. Ia dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus suap dengan tersangka Harun Masiku.
Usai diperiksa selama 7 jam oleh penyidik, Yasonna keluar melalui pintu belakang gedung KPK karena menghindari ramainya massa aksi yang menggelar demonstran di depan KPK.
A A A
JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM periode 2019-2024 Yasonna Laoly (tengah) usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (18/12/2024). Mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menjalani pemeriksaan. Ia dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus suap dengan tersangka Harun Masiku.
 
Usai diperiksa selama 7 jam oleh penyidik, Yasonna keluar melalui pintu belakang gedung KPK karena menghindari ramainya massa aksi yang menggelar demonstran di depan KPK.
 

(Aldhi Chandra Setiawan)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Perayaan Natal MNC, Hary Tanoesoedibjo Berbagi Kesaksian: Kehadiran Tuhan Bawa Hasil yang Tak Pernah Kita Bayangkan

Perayaan Natal MNC, Hary Tanoesoedibjo Berbagi Kesaksian: Kehadiran Tuhan Bawa Hasil yang Tak Pernah Kita Bayangkan

Suasana Libur Natal di Taman Margasatwa Ragunan

Suasana Libur Natal di Taman Margasatwa Ragunan

Libur Nataru, Ancol Targetkan 700 Ribu Pengunjung

Libur Nataru, Ancol Targetkan 700 Ribu Pengunjung

Jalanan Jakarta Lengang saat Libur Natal

Jalanan Jakarta Lengang saat Libur Natal

Suasana Khidmat Misa Ponfikal Natal di Gereja Katedral

Suasana Khidmat Misa Ponfikal Natal di Gereja Katedral

Melihat Pameran Karya Jurnalistik Satu Tahun Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto

Melihat Pameran Karya Jurnalistik Satu Tahun Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto

Kampanye Ayo Cegah Stunting Perkuat Pencegahan Stunting di Tingkat Keluarga

Kampanye Ayo Cegah Stunting Perkuat Pencegahan Stunting di Tingkat Keluarga

Misa Malam Natal 2025 Digelar di Gereja Katedral Jakarta

Misa Malam Natal 2025 Digelar di Gereja Katedral Jakarta

Cari Berita Lain Di Sini