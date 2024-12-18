JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM periode 2019-2024 Yasonna Laoly (tengah) usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (18/12/2024). Mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menjalani pemeriksaan. Ia dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus suap dengan tersangka Harun Masiku.
Usai diperiksa selama 7 jam oleh penyidik, Yasonna keluar melalui pintu belakang gedung KPK karena menghindari ramainya massa aksi yang menggelar demonstran di depan KPK.
(Aldhi Chandra Setiawan)
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow