Terminal Tirtonadi Solo Gelar Rampcheck untuk Jamin Keamanan Penumpang Libur Nataru 2025

Maulana Surya/ANTARA FOTO, Jurnalis · Kamis 19 Desember 2024 16:18 WIB
Petugas memasang stiker inspeksi keselamatan seusai memeriksa kelayakan kendaraan rampcheck pada armada bus di Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah, Kamis 19 12 2024 .
Kegiatan yang digelar Polresta Solo bersama Dishub dan tim medis tersebut bertujuan untuk memastikan keselamatan penumpang dan kelayakan operasional transportasi, serta pembekalan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan P3K selama musim libur Natal dan Tahun Baru 2025.
Petugas memberikan pembekalan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan P3K untuk para pekerja di Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah, Kamis 19 12 2024 .
SOLO - Petugas memasang stiker inspeksi keselamatan seusai memeriksa kelayakan kendaraan (rampcheck) pada armada bus di Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah, Kamis (19/12/2024). Kegiatan yang digelar Polresta Solo bersama Dishub dan tim medis tersebut bertujuan untuk memastikan keselamatan penumpang dan kelayakan operasional transportasi, serta pembekalan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) selama musim libur Natal dan Tahun Baru 2025. ANTARAFOTO/Maulana Surya/Spt.

(Maulana Surya/ANTARA FOTO)

