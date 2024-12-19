SOLO - Petugas memasang stiker inspeksi keselamatan seusai memeriksa kelayakan kendaraan (rampcheck) pada armada bus di Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah, Kamis (19/12/2024). Kegiatan yang digelar Polresta Solo bersama Dishub dan tim medis tersebut bertujuan untuk memastikan keselamatan penumpang dan kelayakan operasional transportasi, serta pembekalan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) selama musim libur Natal dan Tahun Baru 2025. ANTARAFOTO/Maulana Surya/Spt.

(Maulana Surya/ANTARA FOTO)