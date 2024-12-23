...

Sidang Putusan Korupsi Tata Niaga Timah, Harvey Moeis Dihukum 6 Tahun 6 Bulan

Aprillio Akbar/ANTARA FOTO, Jurnalis · Senin 23 Desember 2024 20:00 WIB
Tiga terdakwa kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah tahun 2015-2022 Harvey Moeis tengah , Suparta kanan , dan Reza Andriansyah kiri mengenakan rompi tahanan usai menjaani sidang putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin 23 12 2024 .
Dua terdakwa kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah tahun 2015-2022 Harvey Moeis kanan dan Reza Andriansyah kiri mengenakan rompi tahanan usai menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin 23 12 2024 .
Tiga terdakwa kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah tahun 2015-2022 Harvey Moeis tengah , Suparta kanan , dan Reza Andriansyah kiri berjalan keluar ruangan sidang usai menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin 23 12 2024 .
Dua terdakwa kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah tahun 2015-2022 Harvey Moeis kanan dan Reza Andriansyah kiri berjalan keluar ruangan sidang usai menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin 23 12 2024 .
JAKARTA - Tiga terdakwa kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah tahun 2015-2022 Harvey Moeis (tengah), Suparta (kanan), dan Reza Andriansyah (kiri) mengenakan rompi tahanan usai menjaani sidang putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (23/12/2024). Majelis Hakim memvonis Harvey Moeis dengan hukuman pidana enam tahun enam bulan penjara dan denda Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan serta membayar uang pengganti Rp210 miliar subsider dua tahun penjara, sementara Suparta divonis hukuman pidana delapan tahun penjara, denda Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan, dan membayar uang penganti Rp4,57 triliun subsider enam tahun penjara, sedangkan Reza Andriansyah divonis dengan hukuman lima tahun penjara dan denda Rp750 juta subsider tiga bulan kurungan. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/tom.

(Aprillio Akbar/ANTARA FOTO)

