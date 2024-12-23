...

380 Pemudik Pilih Kapal Perintis untuk Rayakan Natal dan Tahun Baru di Kampung Halaman

Andri Saputra/ANTARA FOTO, Jurnalis · Senin 23 Desember 2024 20:16 WIB
Pemudik tujuan Sanana antre naik ke atas Kapal Perintis Sabuk Nusantara 86 di Pelabuhan Ahmad Yani, Ternate, Maluku Utara, Senin 23 12 2024 .
Sebanyak 380 pemudik tersebut memilih menggunakan layanan kapal perintis atau tol laut yang melayani hingga ke sejumlah wilayah terluar, terpencil, tertinggal dan perbatasan 3TP di Maluku Utara karena harga tiketnya masih relatif terjangkau untuk merayakan Natal dan Tahun baru 2025 di kampung halamannya.
MALUKU UTARA - Pemudik tujuan Sanana antre naik ke atas Kapal Perintis Sabuk Nusantara 86 di Pelabuhan Ahmad Yani, Ternate, Maluku Utara, Senin (23/12/2024). Sebanyak 380 pemudik tersebut memilih menggunakan layanan kapal perintis atau tol laut yang melayani hingga ke sejumlah wilayah terluar, terpencil, tertinggal dan perbatasan (3TP) di Maluku Utara karena harga tiketnya masih relatif terjangkau untuk merayakan Natal dan Tahun baru 2025 di kampung halamannya. ANTARA FOTO/Andri Saputra/tom.

(Andri Saputra/ANTARA FOTO)

