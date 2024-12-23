MALUKU UTARA - Pemudik tujuan Sanana antre naik ke atas Kapal Perintis Sabuk Nusantara 86 di Pelabuhan Ahmad Yani, Ternate, Maluku Utara, Senin (23/12/2024). Sebanyak 380 pemudik tersebut memilih menggunakan layanan kapal perintis atau tol laut yang melayani hingga ke sejumlah wilayah terluar, terpencil, tertinggal dan perbatasan (3TP) di Maluku Utara karena harga tiketnya masih relatif terjangkau untuk merayakan Natal dan Tahun baru 2025 di kampung halamannya. ANTARA FOTO/Andri Saputra/tom.

(Andri Saputra/ANTARA FOTO)