MERAK - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno (depan kiri) berbincang dengan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (depan kanan) disaksikan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto (belakang kiri), Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi (belakang tengah), dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (belakang kanan) saat meninjau arus mudik Natal dan Tahun Baru di Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten, Selasa (24/12/2024). Peninjauan tersebut untuk memastikan pelayanan dan pengamanan terbaik telah diberikan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan mudik selama libur Natal dan Tahun Baru 2025 sebagaimana diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto. ANTARA FOTO/Angga Budhiyanto/foc.

