Pemerintah Pastikan Arus Mudik Nataru Berjalan Lancar di Pelabuhan Merak

Angga Budhiyanto/ANTARA FOTO, Jurnalis · Selasa 24 Desember 2024 15:43 WIB
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno depan kiri berbincang dengan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo depan kanan disaksikan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto belakang kiri , Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi belakang tengah , dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin belakang kanan saat meninjau arus mudik Natal dan Tahun Baru di Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten, Selasa 24 12 2024 .
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno kedua kanan menyampaikan sambutan disaksisan dari depan kiri Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo saat meninjau arus mudik Natal dan Tahun Baru di Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten, Selasa 24 12 2024 .
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo kedua kanan bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin kedua kiri , Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno kiri dan Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim tengah menyapa calon penumpang saat meninjau arus mudik Natal dan Tahun Baru di Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten, Selasa 24 12 2024 .
MERAK - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno (depan kiri) berbincang dengan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (depan kanan) disaksikan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto (belakang kiri), Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi (belakang tengah), dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (belakang kanan) saat meninjau arus mudik Natal dan Tahun Baru di Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten, Selasa (24/12/2024). Peninjauan tersebut untuk memastikan pelayanan dan pengamanan terbaik telah diberikan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan mudik selama libur Natal dan Tahun Baru 2025 sebagaimana diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto. ANTARA FOTO/Angga Budhiyanto/foc.

(Angga Budhiyanto/ANTARA FOTO)

