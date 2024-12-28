...

MNC Peduli Raih Penghargaan Volunteer of the Year dari PMI Jakarta Pusat

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Sabtu 28 Desember 2024 18:34 WIB
Volunteer PMI yang selama ini memang kita rasakan betapa mereka tidak mengenal waktu, tidak mengenal ruang yang ada adalah bagaimana kemudian bisa berbagi, berkontribusi, memberikan satu bantuan kemanusiaan pada saat situasi bencana itu terjadi.
Wali Kota Jakarta Pusat Arifin mengatakan, kegiatan penghargaan "Volunteer of the Year 2024" dari Palang Merah Indonesia PMI Jakarta Pusat merupakan bentuk penghargaan dan penghormatan pada seluruh relawan.
Head of CSR MNC Group MNC Peduli Tengku Havid menerima penghargaan "Volunteer of the Year" dari Palang Merah Indonesia PMI Jakarta Pusat di Gedung Kesenian Jakarta, Jumat 27 12 2024 malam.
JAKARTA - Head of CSR MNC Group MNC Peduli Tengku Havid (kiri) menerima penghargaan "Volunteer of the Year" dari Palang Merah Indonesia (PMI) Jakarta Pusat di Gedung Kesenian Jakarta, Jumat (27/12/2024) malam. Dalam penghargaan itu, MNC Peduli turut mendapat penghargaan dari PMI Kota Jakarta Pusat.
 
Wali Kota Jakarta Pusat Arifin mengatakan, kegiatan penghargaan "Volunteer of the Year 2024" dari Palang Merah Indonesia (PMI) Jakarta Pusat merupakan bentuk penghargaan dan penghormatan pada seluruh relawan.
 
Volunteer PMI yang selama ini memang kita rasakan betapa mereka tidak mengenal waktu, tidak mengenal ruang yang ada adalah bagaimana kemudian bisa berbagi, berkontribusi, memberikan satu bantuan kemanusiaan pada saat situasi bencana itu terjadi.

(Arif Julianto/okezone)

