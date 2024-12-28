LUMAJANG - Warga melintasi jalur Curah Kobokan saat asap vulkanis keluar dari kawah Gunung Semeru terlihat dari Desa Supiturang, Lumajang, Jawa Timur, Sabtu (28/12/2024). Bedasarkan data Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) terjadi erupsi pada pukul 05:21 WIB dengan tinggi kolom abu teramati 700 meter di atas puncak atau kurang lebih 4376 m di atas permukaan laut, kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang ke arah utara. ANTARA FOTO/Irfan Sumanjaya/nz

