BANDA ACEH - Nelayan tradisional Aceh menyiapkan dan membersihkan jaring untuk mencari ikan pascalibur memperingati bencana tsunami di Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Aceh, Lampulo, Banda Aceh, Aceh, Sabtu (28/12/2024). Para nelayan kembali beraktivitas mencari ikan setelah libur untuk memperingati 20 tahun bencana gempa dan tsunami sesuai dengan ketentuan hukum adat laut Aceh yang menetapkan larangan melaut setiap tanggal 26 Desember. ANTARA FOTO / Irwansyah Putra/nz.

(Irwansyah Putra/ANTARA FOTO)