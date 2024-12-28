...

Nelayan Aceh Kembali Melaut Pascaperingatan 20 Tahun Tsunami

Irwansyah Putra/ANTARA FOTO, Jurnalis · Sabtu 28 Desember 2024 18:41 WIB
Nelayan tradisional Aceh menyiapkan dan membersihkan jaring untuk mencari ikan pascalibur memperingati bencana tsunami di Daerah Aliran Sungai DAS Krueng Aceh, Lampulo, Banda Aceh, Aceh, Sabtu 28 12 2024 .
Para nelayan kembali beraktivitas mencari ikan setelah libur untuk memperingati 20 tahun bencana gempa dan tsunami sesuai dengan ketentuan hukum adat laut Aceh yang menetapkan larangan melaut setiap tanggal 26 Desember.
Nelayan tradisional Aceh menyiapkan dan membersihkan jaring untuk mencari ikan pascalibur memperingati bencana tsunami di Daerah Aliran Sungai DAS Krueng Aceh, Lampulo, Banda Aceh, Aceh, Sabtu 28 12 2024 .
A A A

BANDA ACEH - Nelayan tradisional Aceh menyiapkan dan membersihkan jaring untuk mencari ikan pascalibur memperingati bencana tsunami di Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Aceh, Lampulo, Banda Aceh, Aceh, Sabtu (28/12/2024). Para nelayan kembali beraktivitas mencari ikan setelah libur untuk memperingati 20 tahun bencana gempa dan tsunami sesuai dengan ketentuan hukum adat laut Aceh yang menetapkan larangan melaut setiap tanggal 26 Desember. ANTARA FOTO / Irwansyah Putra/nz.

(Irwansyah Putra/ANTARA FOTO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Konferensi Pers Pemberlakuan UU KUHP dan KUHAP

Konferensi Pers Pemberlakuan UU KUHP dan KUHAP

Sidang Perdana Dakwaan Kasus Chromebook, Nadiem Makarim Hadir di Pengadilan

Sidang Perdana Dakwaan Kasus Chromebook, Nadiem Makarim Hadir di Pengadilan

Pengemudi Ojek Daring Hadiri Sidang Pembacaan Dakwaan Nadiem Makarim

Pengemudi Ojek Daring Hadiri Sidang Pembacaan Dakwaan Nadiem Makarim

Hari Pertama Kerja 2026, Contra Flow Diberlakukan di Tol Dalam Kota

Hari Pertama Kerja 2026, Contra Flow Diberlakukan di Tol Dalam Kota

Usai Libur Tahun Baru, Kepadatan Lalu Lintas Kembali Terjadi di Jakarta

Usai Libur Tahun Baru, Kepadatan Lalu Lintas Kembali Terjadi di Jakarta

Suasana Arus Balik Nataru di Terminal Kampung Rambutan

Suasana Arus Balik Nataru di Terminal Kampung Rambutan

Kinerja Operasional Berkelanjutan, Pupuk Kaltim Tutup Tahun Produksi 2025 dengan Capaian Positif

Kinerja Operasional Berkelanjutan, Pupuk Kaltim Tutup Tahun Produksi 2025 dengan Capaian Positif

Pertumbuhan Penduduk Meningkat, Kepulauan Seribu Hadapi Tekanan Sosial-Ekonomi

Pertumbuhan Penduduk Meningkat, Kepulauan Seribu Hadapi Tekanan Sosial-Ekonomi

Cari Berita Lain Di Sini