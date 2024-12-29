...

Teatrikal Pertempuran Simpang III Sipin Jambi

Wahdi Septiawan/ANTARA FOTO, Jurnalis · Minggu 29 Desember 2024 22:26 WIB
Anggota UKM Seni Kajangkalo Universitas Muhammadiyah Jambi dan Teater TUR Jambi mementaskan teatrikal pertempuran Simpang III Sipin di Taman Tugu Juang, Jambi, Minggu 29 12 2024 .
Pementasan teatrikal yang disutradarai Ady Santoso tersebut mengisahkan perjuangan komandan pasukan Keur Corps Sub Teritorium Djambi Kapten Bakarudin bersama masyarakat mempertahankan wilayah Jambi dari gempuran penjajah pada masa Agresi Militer Belanda ke-II tahun 1948-1949 di kawasan Simpang III Sipin.
Siluet sejumlah prajurit TNI berbaris mengikuti upacara peringatan pertempuran Simpang III Sipin di Taman Tugu Juang, Jambi, Minggu 29 12 2024 .
JAMBI - Anggota UKM Seni Kajangkalo Universitas Muhammadiyah Jambi dan Teater TUR Jambi mementaskan teatrikal pertempuran Simpang III Sipin di Taman Tugu Juang, Jambi, Minggu (29/12/2024). Pementasan teatrikal yang disutradarai Ady Santoso tersebut mengisahkan perjuangan komandan pasukan Keur Corps Sub Teritorium Djambi Kapten Bakarudin bersama masyarakat mempertahankan wilayah Jambi dari gempuran penjajah pada masa Agresi Militer Belanda ke-II tahun 1948-1949 di kawasan Simpang III Sipin. ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan/YU

(Wahdi Septiawan/ANTARA FOTO)

