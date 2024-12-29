JAMBI - Anggota UKM Seni Kajangkalo Universitas Muhammadiyah Jambi dan Teater TUR Jambi mementaskan teatrikal pertempuran Simpang III Sipin di Taman Tugu Juang, Jambi, Minggu (29/12/2024). Pementasan teatrikal yang disutradarai Ady Santoso tersebut mengisahkan perjuangan komandan pasukan Keur Corps Sub Teritorium Djambi Kapten Bakarudin bersama masyarakat mempertahankan wilayah Jambi dari gempuran penjajah pada masa Agresi Militer Belanda ke-II tahun 1948-1949 di kawasan Simpang III Sipin. ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan/YU

