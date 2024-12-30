...

Penurunan Kunjungan Wisatawan di Pantai Lagundi Anyer Akibat Gelombang Tinggi

Angga Budhiyanto/ANTARA FOTO, Jurnalis · Senin 30 Desember 2024 11:51 WIB
Sejumlah wisatawan bermain air saat mengunjungi Pantai Lagundi, Anyer, Kabupaten Serang, Banten, Minggu 29 12 2024 .
Menurut pengelola pantai, pada H-2 Tahun Baru 2025 kunjungan wisatawan ke pantai tersebut mengalami penurunan cukup signifikan dari rata-rata sekitar 2.200 pengunjung saat musim liburan menjadi sekitar 1.350 pengunjung akibat dampak dari gelombang tinggi di wilayah perairan Selat Sunda.
SERANG - Sejumlah wisatawan bermain air saat mengunjungi Pantai Lagundi, Anyer, Kabupaten Serang, Banten, Minggu (29/12/2024). Menurut pengelola pantai, pada H-2 Tahun Baru 2025 kunjungan wisatawan ke pantai tersebut mengalami penurunan cukup signifikan dari rata-rata sekitar 2.200 pengunjung saat musim liburan menjadi sekitar 1.350 pengunjung akibat dampak dari gelombang tinggi di wilayah perairan Selat Sunda. ANTARA FOTO/Angga Budhiyanto/YU

